رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يؤكد أهمية التوعية بجهود الدولة في إدارة ملف الأمن المائي

أكد الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على أهمية الندوات التوعية الخاصة بملف الأمن المائي المصري وذلك وسط المتغيرات التى يشهدها هذا الملف.

إبراز جهود الدولة المصرية في مواجهة التحديات المرتبطة بملف المياه

وأشار إلى أن اللقاءات التوعوية الخاصة بكافة ملفات الدولة المصرية تبرز جهودها في إدارة الموارد المائية، وحماية المواطنين من المخاطر المحتملة، كما أن هذه الندوات تساهم بشكل كبير في نشر الوعي الجمعي لكافة فئات المجتمع بالقضايا القومية، وذلك لغلق أبواب الشر أمام المشككين في جهود الدولة.

جانب من مشاركة الأزهر الشريف بالندوة، فيتو

جانب من مشاركة الأزهر الشريف بالندوة، فيتو

منطقة الإسماعيلية تشارك بالندوة التثقيفية

وكانت منطقة الإسماعيلية الأزهرية شاركت في الندوة التثقيفية، التي أقيمت بقصر ثقافة الإسماعيلية، بناءً على دعوة اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والتي ناقشت ملف الأمن المائي المصري، وحاضر خلالها الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

جانب من مشاركة الأزهر الشريف بالندوة، فيتو

جانب من مشاركة الأزهر الشريف بالندوة، فيتو

وحضر الندوة فضيلة الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، وفضيلة الشيخ أشرف السعيد مهدي مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية بالمنطقة الأزهرية، وعدد من العاملين بالإدارة التعليمية الأزهرية بالإسماعيلية،

جانب من مشاركة الأزهر الشريف بالندوة، فيتو

وفي ختام الفعالية، توجهت منطقة الإسماعيلية الأزهرية بخالص الشكر والتقدير للواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على الدعوة الكريمة، مؤكدةً استمرار التعاون المثمر في خدمة قضايا الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.