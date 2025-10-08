الأربعاء 08 أكتوبر 2025
ظهور كلب روبوت ومدرعات حديثة في حفل تخريج دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة (صور)

الكلب الروبوت
الكلب الروبوت

شهد حفل وزارة الداخلية لتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، عرضًا للمدرعات الحديثة التي تضم “الكلب الروبوت” إلى جانب سيارة مدرعة مجنزرة مخصصة لاقتحام المستنقعات والمناطق النائية، إضافة إلى مركبات مجنزرة أخرى لتعزيز القدرات العملياتية في مواجهة التهديدات.

كما شاركت عناصر الشرطة النسائية في تنفيذ عرض عملي لاقتحام بؤرة إجرامية عالية الخطورة متخصصة في تجارة المخدرات، في استعراض يبرز مهاراتها وكفاءتها في العمليات الميدانية بجانب رجال الشرطة، مؤكدًا قدرة وزارة الداخلية على تطوير الأداء الأمني واعتماد أحدث التقنيات في مكافحة الجريمة وحفظ الأمن العام.

 

 

