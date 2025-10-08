بدون دقيق أبيض، طريقة عمل كريب الشوفان الصحي

طريقة عمل كريب الشوفان، يُعد الكريب من الأطعمة المحببة لدى الكبار والصغار، ويمكن تقديمه بأكثر من طريقة، سواء بحشوات حلوة أو مالحة.



ومع تزايد الوعي الصحي والاتجاه نحو الغذاء المتوازن، بدأ كثيرون في البحث عن بدائل صحية للدقيق الأبيض، من بينها كريب الشوفان، الذي يُعد خيارًا مثاليًا للراغبين في الحفاظ على وزنهم أو اتباع نظام غذائي صحي دون حرمان من المذاق اللذيذ.



مكونات عمل كريب الشوفان الصحي

كوب من الشوفان المطحون (يفضل استخدام الشوفان الكامل).

كوب من اللبن خالي الدسم أو أحد الألبان النباتية مثل لبن اللوز أو الشوفان.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

رشة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة (اختيارية).

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض أو بديل طبيعي للسكر (في حالة الكريب الحلو).

رشة فانيليا للكريب الحلو، أو رشة زعتر ناشف للكريب الحادق.

كريب الشوفان، فيتو

طريقة تحضير كريب الشوفان الصحي

تحضير الشوفان:

يُطحن الشوفان في الخلاط حتى يصبح ناعمًا جدًا ليأخذ قوام الدقيق، وهي خطوة ضرورية للحصول على قوام كريب متجانس وخفيف.

خلط المكونات:

في الخلاط، يُمزج اللبن والبيضة والزيت والفانيليا أو الزعتر، ثم يُضاف الشوفان المطحون تدريجيًا مع التقليب حتى يتكون خليط سائل متجانس يشبه خليط الكريب التقليدي.

ترك الخليط ليرتاح:

يُترك الخليط لمدة 10 دقائق حتى يمتص الشوفان السائل ويصبح القوام مثاليًا للفرد.

الطهي:

تُسخن مقلاة غير لاصقة على نار هادئة، وتُدهن بمسحة خفيفة من الزيت، ثم يُصب مقدار مغرفة صغيرة من الخليط وتُفرد في شكل دائرة رفيعة.

تُطهى من الجهة الأولى لمدة دقيقة تقريبًا حتى تكتسب لونًا ذهبيًا، ثم تُقلب على الجهة الثانية حتى تنضج تمامًا.

تُكرر الخطوات حتى انتهاء الكمية.

أفكار للحشوات

للحشوات الحلوة:

زبدة فول سوداني مع شرائح الموز.

عسل أبيض مع تفاح مشوي ورشة قرفة.

زبادي يوناني مع فواكه موسمية.

للحشوات المالحة:

دجاج مشوي مع الخضار السوتيه.

تونة مع الذرة وجبن لايت.

بيض مسلوق مع شرائح أفوكادو وجرجير.

فوائد كريب الشوفان

يتميز كريب الشوفان بعدة فوائد تجعله خيارًا صحيًا متكاملًا، منها:

غني بالألياف التي تمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يساعد على التحكم في الوزن.

ينظم مستويات السكر في الدم بفضل خلوه من الدقيق الأبيض المكرر.

مصدر جيد للبروتين الذي يدعم بناء العضلات ويزيد من الطاقة.

سهل الهضم ومناسب للأطفال وكبار السن.

يمكن إدراجه في أنظمة الرجيم أو الأنظمة النباتية وفقًا لنوع اللبن المستخدم.

طريقة كريب الشوفان، فيتو

نصائح لنجاح الوصفة

يمكن تعديل قوام الخليط بإضافة القليل من اللبن إذا كان سميكًا أكثر من اللازم.

يفضل ترك النار هادئة أثناء التسوية لتجنب جفاف الكريب.

يمكن الاحتفاظ بالخليط في الثلاجة لمدة يومين دون أن يتأثر الطعم أو القوام.

للحصول على قوام أكثر هشاشة، يمكن إضافة نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.



كريب الشوفان الصحي هو بديل رائع للكريب التقليدي، يجمع بين المذاق الطيب والفائدة الغذائية العالية.

يمكن تقديمه كوجبة فطور مشبعة أو وجبة خفيفة بين الوجبات، خاصة لمن يسعون للحفاظ على نمط حياة صحي دون التخلي عن الأكلات المفضلة.

