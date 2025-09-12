طريقة تحضير شوربة المأكولات البحرية بشكل دسم وصحي

تقدم وصفة شوربة المأكولات البحرية البسيطة حلًا مثاليًًا يجمع بين السهولة والقيمة الغذائية العالية. كما تتمز بمكوناتها المتاحة وطريقة تحضيرها غير المعقدة، ما يجعلها خيارًا عمليًا ومغذيًا.

فهو حساء دسم يمكن الاستمتاع به في أي وقت من السنة، بالإضافة إلى غناه بـأحماض أوميغا 3 الدهنية والفيتامينات والمعادن الأساسية. ويمكن تقديمه مع سلطة خضراء منعشة أو طبق جانبي من اللحوم، على الرغم من أن محتواه من المأكولات البحرية والبطاطس يجعله وجبة كاملة بحد ذاتها، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

مكونات شوربة المأكولات البحرية

تعتمد الوصفة على مزيج من المأكولات البحرية والخضروات، مع إمكانية تعديل بعض المكونات حسب التوفر:

الماء

سمك السلمون والبكالا، يمكن استخدام أي نوع آخر من الأسماك، ويُنصح بإزالة الجلد قبل الطهي لمنع الشوربة من أن تصبح دهنية.

الإسكالوب، إضافة اختيارية تزيد من القيمة الغذائية والنكهة، ويمكن العثور عليها في غالبية المتاجر الكبرى.

الكابوريا

الجمبري، يُضاف نيئًا ومقشرًا ومنظفًا في الدقائق الأخيرة من الطهي، حيث ينضج بسرعة ويتغير لونه إلى الأبيض والوردي.

البطاطس

الجزر، يُبشر بدلًا من تقطيعه ليمتزج جيدًا مع قوام الشوربة.

خطوات تحضير شوربة المأكولات البحرية

تُقطع البطاطس إلى مكعبات، يُفرم البصل والثوم، ويُبشر الجزر. تُزال جلود الأسماك، ويُقطع لحم السلطعون. في قدر كبير، يُسخن زيت الزيتون ويُقلى البصل، والجزر، والثوم حتى تصبح لينة تُضاف البطاطس والملح والفلفل والتوابل، ثم يُسكب الماء ويُضاف فيليه السمك. لا حاجة لتقطيع السمك، حيث سيتفتت أثناء الطهي. يُترك الخليط ليغلي ثم تُخفف الحرارة. تُطهى الشوربة على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، أو حتى تنضج البطاطس، مع إزالة أي رغوة تتشكل على السطح. يُضاف الجمبري والإسكالوب ولحم الكابوريا في نهاية عملية الطهي لمنع الإفراط في طهيها. وتُعدل التوابل حسب الرغبة. يُزين الطبق بالبصل الأخضر قبل التقديم.

نصائح وتوصيات

للحصول على أفضل النتائج، يجب التأكد من تنظيف المأكولات البحرية جيدًا.

يُضاف الجمبري ولحم الكابوريا في المراحل النهائية من الطهي لتجنب أن يصبحا قاسيَيْن.

يُنصح بتذوق الشوربة قبل التقديم وتعديل التوابل حسب الذوق الشخصي.

يمكن تقديم الشوربة مع الخبز المقرمش أو الخبز بالثوم، أو مع سلطة جانبية أو طبق من الخضار المشوية.

