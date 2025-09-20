طريقة تحضير برجر الفراخ بالمنزل زي المطاعم

يعد برجر الفراخ وجبة مثالية في فصل الصيف لتقديمها للأطفال وإضافته للانش بوكس أثناء ذهابهم للمدرس بعيدًا عن المعجنات والسندوتشات المعتادة.

وتعتمد هذه الوصفة على مزيج متناغم من المكونات التي تضمن برجرفراخ طريًا وغنيًا بالنكهات، يرضي حتى أكثر الأذواق تطلبًا. وتكمن فكرة الوصفة في ثلاث خطوات رئيسية، تحضير صلصة خاصة، إعداد كفتة دجاج متماسكة، وأخيرًا، طهي البرجر وتقديمه مع الإضافات المناسبة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

مكونات برجر الفراخ

مكونات الصلصة

المايونيز

الكاتشب

الخيار المخلل

الخردل الأصفر

البهارات، ملح، فلفل، بابريكا، ومسحوق الثوم.

مكونات كفتة الفراخ

البصل الأصفر

الدجاج المفروم

المايونيز وبقسماط

جبنة التشيدر

خبز البريوش (عيش البرجر)

خطوات تحضير برجر الفراخ

1. إعداد صلصة البرجر

في وعاء متوسط، تُمزج جميع مكونات الصلصة: المايونيز، الكاتشب، الخيار المخلل وعصيره، الخردل، الملح، البابريكا، الفلفل، ومسحوق الثوم. تُخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس، ثم يُغطى الوعاء ويوضع في الثلاجة. يمكن تحضير هذه الصلصة قبل أسبوع من الاستخدام.

2. تحضير كفتة الدجاج

في مقلاة من الحديد الزهر أو مقلاة غير لاصقة، يُذوب ملعقة كبيرة من الزبدة على نار متوسطة.

يُضاف البصل المفروم مع قليل من السكر والملح، ويُطهى لمدة 10 دقائق حتى يذبل ويصبح ذهبيًا.

يُنقل البصل إلى وعاء كبير ويُترك ليبرد قليلًا، دون مسح المقلاة.

يُضاف إلى البصل الدجاج المفروم، البقسماط، المايونيز، ومسحوق الثوم.

تُتبل المكونات بالملح والفلفل، ثم تُخلط بلطف دون الإفراط في العجن لتجنب جفاف اللحم.

تُشكل الكفتة إلى 6 أقراص بسُمك 1.25 سم، مع عمل تجويف بسيط في المنتصف لمنع انكماشها أثناء الطهي.

3. الطهي والتقديم

في نفس المقلاة التي استخدمت للبصل، يُسخن الزيت وملعقة كبيرة من الزبدة حتى تظهر فقاعات.

تُطهى 3 أقراص من البرجر لمدة 8 إلى 10 دقائق على كل وجه، مع تجنب تحريكها للحفاظ على عصارتها.

عندما تنضج الأقراص تمامًا، توضع شريحة جبن على كل قرص، وتُغطى المقلاة حتى تذوب الجبنة.

تُرفع الأقراص وتُوضع على طبق مغطى بورق ألومنيوم للحفاظ على حرارتها. تُكرر العملية مع الأقراص المتبقية.

يُقدم البرجر في خبز البريوش المحمص، مع صلصة البرجر الخاصة، وأوراق الخس، وشرائح الطماطم، والبصل الأحمر.

نصائح إضافية

التخزين: يمكن تحضير أقراص البرجر مسبقًا وتخزينها في الثلاجة لمدة تصل إلى 8 ساعات، أو تجميدها لمدة 3 أشهر. كما يمكن حفظ الصلصة في وعاء محكم الغلق في الثلاجة لمدة أسبوع.

يقدم هذا البرجر تجربة غنية بالنكهات، ويمكن تقديمه إلى جانب البطاطس المقلية، أو سلطة صيفية منعشة، أو سلطة البطاطس، ليصبح وجبة صيفية متكاملة.

