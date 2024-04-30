طريقة عمل الكريب بمربى الفراولة، حلوى سهلة ولذيذة

طريقة عمل الكريب، الكريب من المعجنات الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم وتقدم كحلو وحادق حيث يمكن تحضيرها بحشوات مختلفة.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل الكريب بمربى الفراولة.

مكونات عمل الكريب بمربى الفراولة:-

نصف ملعقة صغيرة زبد

كوب دقيق

كوب لبن

2 حبة بيض

ربع ملعقة ملح

سكر بودر

مربي فراولة

طريقة عمل الكريب بمربى الفراولة:-

تخلط جميع مقادير الكريب معًا وتترك ترتاح قليلًا.

تدهن مقلاة الكريب بالزبد.

يؤخذ القليل من عجينة الكريب وتوضع في المقلاة وتترك على نار هادئة حتي يصبح لون الكريب ذهبي.

تقلب على الجهة الأخرى وتترك دقيقة ثم ترفع من المقلاة.

تكرر نفس الخطوة مع باقي كمية العجين.

تحشي حبات الكريب بمربي الفراولة.

ثم ترش بالسكر البودر وتقدم للإفطار أو كتحلية.

طريقة عمل الكريب بمربى الفراولة، فيتو

ولعمل مربى الفراولة

مكونات عمل مربى الفراولة:-

كيلو فراولة

2 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز

كيلو سكر أبيض

عصير حبة ليمون

طريقة عمل مربى الفراولة:-

تغسل الفراولة وتزال الأعناق وتصفى.

تقطع وتوضع فى قدر مع السكر والعسل والليمون.

توضع على النار وتترك حتى تغلى.

ثم يزال الريم كلما ظهر.

تترك على نار هادئة حتى تصبح بسمك العسل.

عندما نضع المربى على ظهر الملعقة وتمرر الإصبع وتترك فراغ يعنى أنها أصبحت جاهزة.

تعقم البرطمانات جيدا، ثم تصب المربى وتغلق بإحكام، وتترك حتى تبرد ثم تحفظ.

فوائد الفراولة

والفراولة لها فوائد عظيمة تدفعنا لتناولها، منها:-

تحتوي الفراولة على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب من التلف. كما أنها مصدر جيد للألياف، والتي تساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم.

الفراولة غنية بالألياف، والتي تساعد على الهضم ومنع الإمساك. كما أنها تحتوي على مركبات تساعد على حماية الأمعاء من الأمراض.

الفراولة غنية بفيتامين سي، وهو ضروري لإنتاج الكولاجين، وهو بروتين يحافظ على صحة الجلد. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس.

الفراولة غنية بفيتامين سي، وهو ضروري لصحة الجهاز المناعي. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من العدوى.

تحتوي الفراولة على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف. وقد أظهرت الدراسات أن تناول الفراولة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون وسرطان الثدي.

الفراولة غنية بفيتامين C، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة. الجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تضر الخلايا وتؤدي إلى علامات الشيخوخة المبكرة، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يمكن أن يساعد فيتامين C في حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة عن طريق إصلاح الخلايا التالفة وتعزيز إنتاج الكولاجين.

الفراولة تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة البشرة وتقليل الالتهاب. يمكن أن يساعد ذلك في علاج حب الشباب، وهو حالة جلدية شائعة تسبب البثور والبثور، يحتوي حمض الساليسيليك على الفراولة، وهو مركب مضاد للالتهابات يستخدم في علاج حب الشباب.

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