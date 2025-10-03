طريقة عمل تشيكن ألاجريك أكلة فرنسية سهلة التحضير

طريقة عمل تشيكن ألاجريك، تشيكن ألاجريك طبق دجاج فرنسي الأصل، يتميز بمذاقه الغني الناتج عن تتبيلة خاصة تحتوي على أعشاب عطرية مثل الروزماري والزعتر مع الثوم والزبدة والليمون.

وطريقة عمل تشيكن ألاجريك، سهلة وبسيطة وتعتمد على شوي أو تحمير الدجاج حتى يكتسب لون ذهبي مقرمش من الخارج مع لحم طري من الداخل، وغالبا ما يقدم مع البطاطس المشوية أو الخضار السوتيه أو الأرز الأبيض.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل تشيكن ألاجريك.

مكونات عمل تشيكن ألاجريك:-

1 دجاجة كاملة حوالي 1.2 إلى 1.5 كيلو جرام أو 8 قطع دجاج أوراك أو صدور

3 ملاعق كبيرة زبدة طرية

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

6 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة صغيرة زعتر مجفف أو طازج

1 ملعقة صغيرة روزماري مجفف أو فرع طازج مفروم

عصير 2 ليمونة

بشر ليمونة واحدة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

رشة جوزة الطيب اختياري لإضافة نكهة أعمق

للبطاطس المرافقة

نصف كيلوجرام بطاطس صغيرة مقطعة نصفين

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

رشة زعتر أو روزماري

طريقة عمل تشيكن ألاجريك

طريقة عمل تشيكن ألاجريك:-

في وعاء صغير، اخلطي الزبدة الطرية مع زيت الزيتون.

أضيفي الثوم المهروس، والزعتر، والروزماري، وعصير الليمون، وبشر الليمون، والملح، والفلفل، والبابريكا وجوزة الطيب.

اخلطي جيدا حتى تتجانس المكونات وتصبح مثل الكريمة العطرية.

اغسلي الدجاج جيدا وجففيه بمناديل المطبخ.

افركي الدجاج من الداخل والخارج بالخليط السابق، مع محاولة إدخال جزء من التتبيلة تحت الجلد خاصة في منطقة الصدر والفخذين حتى تتغلغل النكهات.

غطي الوعاء بالبلاستيك الغذائي واتركيه في الثلاجة من ساعتين إلى ليلة كاملة كلما زاد وقت التتبيل كان الطعم ألذ.

في صينية فرن، ضعي البطاطس المقطعة وتبليها بزيت الزيتون، والملح، والفلفل، ورشة أعشاب.

وزعي الدجاج المتبل فوق البطاطس.

سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

أدخلي الصينية الفرن لمدة 45 إلى 60 دقيقة حسب حجم الدجاج حتى ينضج تماما ويصبح لونه ذهبي ومقرمش.

يمكن تشغيل الشواية 5 دقائق في النهاية للحصول على طبقة خارجية لامعة ومقرمشة.

يقدم الدجاج ساخن فوق البطاطس المشوية.

يمكن تزيينه بشرائح ليمون طازجة وأعواد من الزعتر أو الروزماري.

يقدم بجانبه سلطة خضراء طازجة لزيادة الانتعاش، أو أرز أبيض مبهر بالقرفة أو الكركم كخيار جانبي، أو خبز فرنسي أو توست محمص لامتصاص الصوص الناتج عن شوي الدجاج.

إذا كنتى تستخدمين صدور الدجاج فقط، قللي وقت الطهي حتى لا تجف.

يمكن إضافة قليل من الكريمة أو الحليب مع الزبدة لصوص أكثر غنى.

يفضل ترك الدجاج بعد إخراجه من الفرن 10 دقائق قبل التقطيع حتى تحتفظ العصارة داخل اللحم.

يمكن استبدال البطاطس بالخضار المشوية جزر، وكوسة، وبروكلي لمزيد من التنوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.