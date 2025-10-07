طريقة عمل الفريك بالدجاج والخضار، أكلة مصرية صحية ومشبعة

الفريك بالدجاج والخضار من الأكلات المصرية الأصيلة التي تجمع بين الطعم الرائع والفائدة الغذائية العالية. فهو غني بالألياف والبروتينات والفيتامينات، مما يجعله وجبة متكاملة تصلح للغداء أو العشاء.





وفي الوقت الذي يتجه فيه كثيرون للأكل الصحي وتقليل النشويات البيضاء، أصبح الفريك خيارًا مثاليًا بدلًا من الأرز أو المكرونة، خاصة مع الدجاج والخضار الذين يضيفان قيمة غذائية وطعم لذيذ لا يقاوم.



المكونات المطلوبة لعمل الفريك بالدجاج والخضار

كوب ونصف من الفريك المنقوع في ماء دافئ لمدة ساعة.

نصف كيلو دجاج مقطع إلى مكعبات صغيرة (أو صدور مخلية).

بصلة كبيرة مفرومة.

فصّان ثوم مهروس.

كوب من الجزر المبشور.

كوب من الكوسة المقطعة مكعبات صغيرة.

نصف كوب بازلاء.

كوب من الطماطم المبشورة أو عصير طماطم طبيعي.

ملعقة كبيرة زيت زيتون أو سمنة حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة كمون + كركم + فلفل أسود + بابريكا.

ملح حسب الرغبة.

مرقة دجاج أو ماء ساخن لتسوية الفريك.

طريقة تحضير الفريك بالدجاج والخضار خطوة بخطوة

الفريك

تحضير الفريك:

بعد نقع الفريك لمدة ساعة، يُغسل جيدًا ويُصفّى.

تشويح البصل والثوم:

في حلة متوسطة، شوّحي البصل في زيت الزيتون حتى يصبح لونه ذهبيًا، ثم أضيفي الثوم المهروس وقلّبي لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته الزكية.

إضافة الدجاج:

ضيفي قطع الدجاج على البصل والثوم، وتُقلّب حتى يتغير لونها وتأخذ صدمة حرارة، ثم أضيفي التوابل (الكمون، الكركم، البابريكا، الفلفل الأسود، والملح).

الخضار والطماطم:

بعد أن يبدأ الدجاج في النضج، أضيفي الخضار تدريجيًا (الجزر، الكوسة، البازلاء) ثم عصير الطماطم. اتركي الخليط يغلي قليلًا حتى تمتزج النكهات.

إضافة الفريك:

ضيفي الفريك على الخليط وقلّبي جيدًا حتى يتشرب النكهة.

التسوية:

أضيفي المرقة أو الماء الساخن بحيث يغطي المكونات بمقدار بسيط، ثم غطّي الحلة واتركيها على نار هادئة حتى ينضج الفريك تمامًا ويشرب كل السائل.

نصائح لضبط الطعم والقوام

يمكن إضافة رشة قرفة خفيفة مع التوابل لإبراز نكهة الدجاج.

للحصول على طعم غني، يمكن تسوية الفريك في مرقة طبيعية بدلًا من الماء.

يُقدَّم الطبق مزينًا بالبقدونس المفروم أو اللوز المحمص لإضفاء شكل جميل ومذاق مميز.

القيمة الغذائية والفوائد لكل مكونات الأكلة

الفريك من الحبوب الكاملة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، ما يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول ويساعد على تنظيم السكر في الدم.



أما الدجاج فيوفر البروتين اللازم لبناء العضلات وتجديد خلايا الجسم.

وإضافة الخضار تمنح الطبق جرعة غنية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.



لذلك، يمكن اعتبار الفريك بالدجاج والخضار وجبة مثالية لمتبعي الأنظمة الغذائية الصحية، وللأمهات الباحثات عن وصفات مغذية لأفراد الأسرة.

