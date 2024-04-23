طريقة عمل الكريب التركي، لغداء مميز

طريقة عمل الكريب التركي، من الوصفات التي لا تنتشر في المطبخ المصري بنفس طريقة انتشار الكريب الفرنسي، الذي أصبحت له محلات مخصصة لبيعه بمختلف الحشات من الحادق والحلو، تلك العجينة الرقيقة التي تلف في شكل مثلث، ويتم حشوها بمختلف الحشوات من فراخ ولحوم وشوكولاتة، حتى أنها تحشى بالفواكه، ولكن طريقة عمل الكريب التركي تختلف قليلا عن طريقة عمل الكريب الفرنسي، وإن كانت مستوحاة منه، وتشبهه إلى حد كبير.

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكريب التركي، والذي سيعشقه أبنائك، كعشقهم للكريب الفرنسي.

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مكونات عمل الكريب التركي:

٤٠٠جرام دقيق

كوب حليب دافئ

ملعقة كبيرة خميرة فورية

٣ ملاعق كبيرة زبدة طرية

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

الحشوة:

٢٥٠جرام لحم مفروم

بصلة مفرومة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرج بابريكا

ربع ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

فلفل الوان مفروم

ملعقتين كبيرتين بقدونس مفروم

نصف كوب جبن ايدام مبشور

ملعقتين كبيرتين زيت زيتون

طريقة عمل الكريب التركي:

يمزج الحليب الدافئ مع الخميرة والسكر، ثم يترك ليتفاعل جانبا.

يسكب الدقيق في وعاء العجن ثم تضاف الزبدة والملح، ثم مزيج الحليب والخميرة ويعجن الكل جيدا، حتى الحصول على عجين متجانس وناعم.

يغطى جيدا، ثم يترك ليتخمر ويتضاعف حجمه، حوالي ساعة.

يقسم العجين على سطح مرشوش بالدقيق الى ١٤ كرة متساوية ثم يغطى ويترك يرتاح.

تحضر الحشوة بتشويح المكونات مع بعض وتتبيلها بالبهارات.

ترفع الحشوة من على النار ثم يضاف البقدونس والجبن.

تفرد كل كرة بالنشابة رفيعا جدا، توضع كمية من الحشو بطرف العجين الى المنتصف.

تطبق العجين على الحشو نصف هلال، ثم تقفل جيدا باستخدام سكينة البيتزا.

تخبز الفطيرات على طاسة على النار دون مادة دهنية لمدة ٣ دقائق من كل جانب.

طريقة عمل الكريب بالشوكولاتة

كريب بالشوكولاتة

وبعد تناول الكريب التركي، يمكنك عمل الكريب الفرنسي الشهير بالشوكولاتة؛ لألذ تحلية، وطريقة عمل الكريب بالشوكولاتة سهلة، وطعمه مميز ولذيذ.

وتقدم الشيف آسيا، طريقة عمل الكريب الحلو بالشوكولاتة.

مقادير عمل الكريب بالشوكولاتة:



2 بيض

1.5 كوب دقيق

ملح

50 جرام شوكولا سوداء

0.5 كوب سكر بودرة

45 جرام زبدة مذوبة

2 كوب حليب سائل

1 ملعقة صغيره فانيلا

0.5 ملعقة صغيره كاكاو بودرة



طريقة عمل الكريب بالشوكولاتة

يخفق البيض في وعاء، ويخلط الدقيق والكاكاو والملح والسكر البودرة في وعاء أخر، ثم ينقل البيض، ويخلط المزيجان بواسطة ملعقة.

تذاب الشوكولاته مع الزبدة في المايكرويف، وتضاف إلى المزيج، ثم يضاف الحليب والفانيلا بشكل تدريجي، مع تحريك مستمر حتى يصبح المزيج ناعمًا من دون أي كتل، ويوضع جانبا لمدة 30 دقيقة.

تسخن المقلاة وتدهن بقليل من الزبدة او الزيت؛ لتكون طبقة دهنية على سطحها لا اكثر، ثم يسكب المزيج في الزجاجة او في كيس للتزيين ويسكب المزيج في المقلاة، مع تشكيل دوائر صغيرة وحلقات واشكال اخرى.

في وعاء نخلط كل من الدقيق والبيض والزبدة والحليب ورشة الملح والفانيليا جيدًا.

تحمى مقلاة غير لاصقة على النار هادئة وتسكب معلقة كبيرة من المزيج في المقلاة وتوزع بسرعة لتغطي قعر المقلاة باكملها وحين يصبح لون الكريب على لون دهبي نقلبه على الوجه الثاني وايضا ليصبح لونه ذهبي ترفع عن النار وتوضع في طبق جانبي ويتم تكرار العملية حتى نفاذ الكمية.



تحضير الكريمة:

يوضع في وعاء كل من الحليب والطحين والسكر والبيضة ويخفق جيدا ويوضع على النار مع التحريك المستمر حتى تجمد وتوضع في البراد حتى تبرد، وفي هذا الوقت وتكون بردت قطع الكريب.

ونحضر قطعة كريب وتدهن بقليل من شوكولاتة السائلة للدهن ويوضع فوقها قليل من الكريمة وتلف وتقطع الى دوائر وتوضع في طبق التقديم.