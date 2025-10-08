تأشيرة المونديال، موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مواجهة حاسمة في مشواره بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك، عندما يلتقي مساء اليوم نظيره منتخب جيبوتي.

موعد مباراة مصر وجيبوتي والقناة الناقلة

تقام مباراة جيبوتي ضد مصر على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، وتنطلق صافرتها في السابعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة لحساب المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مباراة بوركينا فاسو وسيراليون

وفي نفس التوقيت يلتقي منتخب بوركينا فاسو مع سيراليون ضمن مجموعة مصر.

وسيكون هناك جولة أخيرة لمنتخب مصر مع غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر الجاري على إستاد القاهرة الدولي في ختام التصفيات المونديالية.

منتخب جيبوتي، فيتو



جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويعتلي منتخب الفراعنة صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين، ويليه بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ15 نقطة.

المركز الأول: منتخب مصر 20 نقطة من 8 مباريات

المركز الثاني: بوركينا فاسو 15 نقطة من 8 مباريات

المركز الثالث: سيراليون 12 نقطة من 8 مباريات

المركز الرابع: غينيا بيساو 10 نقاط من 8 مباريات

المركز الخامس: إثيوبيا 6 نقاط من 8 مباريات

المركز السادس: جيبوتي نقطة من 8 مباريات.

ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم بطاقة التأهل أمام جيبوتي؟

منتخب مصر على بعد خطوة واحدة من حسم بطاقة التأهل لمونديال 2026، حيث يكفيه الفوز في لقاء الليلة أمام جيبوتي من أجل التأهل رسميا للمونديال.

وحال انتهاء مباراة مصر وجيبوتي بالتعادل، فإن منتخب مصر ينتظر نتيجة مباراة سيراليون وبوركينا فاسو، التي تقام في نفس التوقيت، وفي حال إنتائها بالتعادل أيضا، فإن منتخب مصر سيتأهل رسميًّا للمونديال.

