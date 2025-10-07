الأربعاء 08 أكتوبر 2025
رياضة

كواليس جلسة محمد صلاح مع لاعبي المنتخب قبل مواجهة جيبوتي الحاسمة

محمد صلاح قائد منتخب
محمد صلاح قائد منتخب مصر، فيتو

عقد محمد صلاح قائد منتخب مصر جلسة مع زملائه لاعبي المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء، داخل مقر إقامة الفريق بمدينة الدار البيضاء المغربية، من أجل التحدث معهم عن مباراة الغد الحاسمة أمام منتخب جيبوتي في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وعلمت فيتو، أن محمد صلاح طالب لاعبي منتخب مصر بإحترام منتخب جيبوتي في لقاء الغد وعدم التهاون بالمباراة، مشددا على أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء، ولكنها تعطي دائما لمن يعطيها.

أخذ المباراة على محمل الجد

محمد صلاح طالب زملاءه ببذل أقصى جهدهم أمام منتخب جيبوتي، وأخد المباراة على محمل الجد، والعمل على إستغلال أنصاف الفرص والفوز بعدد كبير من الأهداف، حتى يؤكدوا للجميع جدارتهم بالتأهل لمونديال 2026.

وخلال حديثه مع زملاءه اللاعبين، طالبهم محمد صلاح بأن يكون الجميع على قلب رجل واحد، سواء من يشارك أساسيا في لقاء الغد، أو من يبقى على مقاعد البدلاء، وعلى الجميع أن يضع نصب عينيه هدفا واحدا وهو حسم بطاقة التأهل أمام جيبوتي غدا من أجل إسعاد الشعب المصري

موعد مباراة مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجيبوتي، في السابعة مساء الغد بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

تنقل مباراة مصر وجيبوتي مجانًا وحصريًا عبر قناة أون سبورت، الحاصلة على حقوق نقل مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم.

