عماد متعب يحذر لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي

وجه عماد متعب مهاجم الاهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة تحذير للاعبي الفراعنة قبل مواجهة جيبوتي غدا الأربعاء على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأكد عماد متعب في تصريحات لبرنامج “تأشيرة المونديال” على قناة أون سبورت، أن إحترام المنافس في لقاء الغد وهو منتخب جيبوتي، هو مفتاح الفوز في اللقاء، وحسم بطاقة التأهل لمونديال أمريكا 2026.

منتخب مصر، فيتو

حسام حسن لا يعرف الاستهتار بالمنافسين

أضاف عماد متعب، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني لا يعرف الاستهتار بأي منافس، ومؤكد أنه حذر لاعبيه من التهاون أمام منتخب جيبوتي في لقاء الغد، وأن يأخذوا المباراة على محمل الجد، من أجل تحقيق الفوز في المباراة وحسم بطاقة التأهل رسميا لنهائيات كأس العالم 2026

وتابع عماد متعب: أتوقع أن يبدأ منتخب مصر مباراة الغد بضغط هجومي مكثف على مرمى جيبوتي من أجل إحراز هدف مبكر، يمنحه السيطرة على اللقاء مبكرا، ويسهل مهمة الفراعنة في إحراز مزيد من الأهداف

وتوقع عماد متعب أن تشهد مباراة مصر وجيبوتي، عدد وافر من الأهداف لصالح منتخب مصر، في ظل وجود لاعبين كبار في هجوم الفراعنة مثل محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه وزيزو

موعد مباراة مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجيبوتي، في السابعة مساء الغد بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

تنقل مباراة مصر وجيبوتي مجانًا وحصريًا عبر قناة أون سبورت، الحاصلة على حقوق نقل مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم.

