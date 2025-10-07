الفراعنة على أعتاب مونديال 2026.. مواجهة جيبوتي تحسم صعود منتخب مصر للمرة الرابعة.. موعد المباراة والقناة الناقلة.. 4 فرص تمنح منتخب الساجدين تذكرة التأهل.. وانتقادات صلاح تؤرق العميد

يقترب منتخب مصر بقيادة حسام حسن من تحقيق حلم التأهل الي مونديال 2026 بمواجهة مرتقبة وهامة ضد جيبوتي غدا الاربعاء بدولة المغرب من أجل حسم الصعود إلى المونديال.

منتخب الفراعنة على بعد خطوات من تحقيق الحلم بقيادة العميد؛ لذلك أعلن الجهاز الفني حالة التأهب القصوى استعدادا لمواجهة الغد الحاسمة تجنبا لتأجيل حسم التأهل إلى مباراة غينيا بيساو.

ويبحث منتخب مصر عن التأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

موعد مباراة مصر وجيبوتي والقناة الناقلة

تقام مباراة جيبوتي ضد مصر على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء بالمغرب في السابعة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

مباراة بوركينا فاسو وسيراليون



وفي نفس التوقيت تلتقي بوركينا فاسو مع سيراليون ضمن مجموعة مصر.

وسيكون هناك جولة أخيرة لمنتخب مصر مع غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي في ختام التصفيات المونديالية.



جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويعتلي منتخب الفراعنة صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين، ويليه بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ15 نقطة.

المركز الأول: منتخب مصر 20 نقطة من 8 مباريات

المركز الثاني: بوركينا فاسو 15 نقطة من 8 مباريات

المركز الثالث: سيراليون 12 نقطة من 8 مباريات

المركز الرابع: غينيا بيساو 10 نقاط من 8 مباريات

المركز الخامس: إثيوبيا 6 نقاط من 8 مباريات

المركز السادس: جيبوتي نقطة من 8 مباريات.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026



يحتاج منتخب مصر إلى نقطتين فقط من مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في معسكر أكتوبر الحالي لضمان التأهل رسميا إلى كأس العالم، بعد غياب منذ نسخة روسيا 2018.

وهناك سيناريوهات أخرى تنتظر منتخب مصر لحسم بطاقة التأهل كالتالي:

- الفوز على جيبوتي يحسم تأهل مصر رسميا إلى كأس العالم 2026 بغض النظر عن النتائج الأخرى.

- التعادل مع جيبوتي وفوز بوركينا فاسو على سيراليون، سيتأجل حسم التأهل إلى الجولة الأخيرة ضد غينيا بيساو باستاد القاهرة، وسيكون الفراعنة بحاجة إلى نقطة واحدة.

- يتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم حتى إذا خسر من جيبوتي ولكن بشرط أن تتعادل أو تخسر بوركينا فاسو أمام سيراليون حيث سيتوقف رصيد الفراعنة عند 20 نقطة وبوركينا يصبح 16 حال التعادل أو 15 حال الخسارة، وبالتالي ستكون الجولة الأخيرة تحصيل حاصل.

- وفي حال انتهاء مباراتي مصر وبوركينا فاسو ضد جيبوتي وسيراليون في الجولة التاسعة بنتيجة التعادل يتأهل الفراعنة رسميًا إلى المونديال.

أزمة محمد صلاح

وتواجه حسام حسن أزمة الانتقادات اللاذعة لـ محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي مؤخرا، حيث يخشى العميد تأثر الفرعون المصري سلبيا بتلك الانتقادات خلال مباراتي المنتخب المهمتين.

ويتعرض صلاح لانتقادات بسبب تراجع مستواه ونتائج فريقه مؤخرا بالدوري الإنجليزي.

وواجه صلاح، إلى جانب عدد من نجوم ليفربول، موجة واسعة من الانتقادات بعد الأداء الذي قدموه في المباريات الأخيرة، خاصة أمام تشيلسي.

وفشل صلاح، الذي أحرز هدفين فقط في آخر سبع مباريات في الدوري، في التسجيل من فرص أتيحت له أمام تشيلسي.

وانتقد مهاجم مانشستر يونايتد السابق، واين روني، أداء مهاجم ليفربول محمد صلاح في مباراة فريقه الأخيرة أمام تشيلسي والتي خسر فيها “الريدز” بهدفين مقابل هدف بالدوري الإنجليزي.

وتساءل قائد المنتخب الإنجليزي السابق، عن إغفال صلاح التزامه بمجهوداته الدفاعية، ملمحا إلى أن سلوك صلاح تغير بعد الصفقات القياسية التي عقدها النادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال روني، خلال حديثه في برنامج "واين روني شو" على شبكة "بي بي سي":"أعلم أن صلاح ليس من النوع الذي يعود كثيرا للدفاع، لكن في مباراة تشيلسي كان الظهير الذي خلفه يعاني بشدة، لكن صلاح اكتفى بالمشاهدة فقط".

وأضاف روني: "عندما تنفق الإدارة هذه الأموال على لاعبين مثل إيزاك وإيكيتيكي وفيرتز، فماذا يدور في ذهن صلاح الآن؟".

وأكمل: “النجوم الكبار دائما لديهم غرور، وصلاح كان واحدا من أفضل لاعبي الدوري لسنوات طويلة لكن الأسبوع الماضي أظهر لنا شيئا مختلفا”.

كما حذر داني ميرفي نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق من أن تراجع محمد صلاح في أداء الواجبات الدفاعية بدأ يكلف الريدز كثيرًا، مشيرًا إلى أن الجبهة اليمنى أصبحت نقطة ضعف واضحة تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت.

وخلال تحليله عبر برنامج "Match of the Day" على شبكة "BBC"، قال ميرفي إن تركيز صلاح على الأدوار الهجومية فقط جعل الظهير الأيمن مكشوفا في المباريات الكبرى، وآخرها الخسارة أمام تشيلسي بنتيجة 2-1 على ملعب ستامفورد بريدج.

وأوضح ميرفي: "يبدو أن غياب محمد صلاح عن المهام الدفاعية أصبح مشكلة صغيرة لكنها مؤثرة في ليفربول، خصوصًا أمام الفرق القوية، اللاعبون خلفه لا يغطون بشكل كافي، وهذا تسبب بمشكلات متكررة للمدافعين في الجهة اليمنى".

محمد صلاح

هاني أبو ريدة يؤازر منتخب مصر في المغرب

كانت بعثة منتخب مصر وصلت إلى المغرب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وكان في إستقبال البعثة وفد من السفارة المصرية بالمغرب.

ويترأس بعثة منتخب مصر أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب ويرافق الـبعثة محمد يحيي لطفي رئيس شركة المتحدة للرياضة وطارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ووصل المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى المغرب قادما من الكونغو بعد حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الإفريقي كاف، واستقبل بعثة منتخب مصر بقيادة حسام حسن بعد وصولها إلى المغرب.

وحرص هاني أبو ريدة على الإطمئنان على البعثة واستعدادات الفريق لمواجهة جيبوتي في السابعة مساء غدا الأربعاء ضمن مواجهات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

المران الختامي للفراعنة بالمغرب

ويؤدي منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مرانه الأخير على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، في ختام استعداداته لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي.

ويخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، في السابعة مصر بتوقيت القاهرة على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، الذي يستضيف مباراته غدا أمام جيبوتي.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

منتخب مصر كامل العدد في مرانه الأخير بالقاهرة

كان منتخب مصر خاض مرانه الأخير بالقاهرة في الواحدة والنصف ظهر أمس الإثنين، وشارك في المران جميع الـ 24 لاعبا بعد اكتمال الصفوف وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي وعبد العزيز البلعوطي ومحمد هاني ومحمد حمدي وأحمد عيد ورامي ربيعة وخالد صبحي وياسر إبراهيم وعمرو الجزار وحسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي ومهند لاشين ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومصطفي محمد وأسامة فيصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.