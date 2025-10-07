الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
العنصر الأهم في كتيبة حسام حسن، أرقام محمد صلاح في تصفيات المونديال

محمد صلاح
محمد صلاح

يواصل النجم المصري محمد صلاح تقديم أداء استثنائي مع منتخب مصر، في مشواره نحو التأهل لكأس العالم، حيث تؤكد الأرقام دوره المحوري في قيادة الفراعنة خلال التصفيات.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة جيبوتي على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، غدًا الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

أرقام محمد صلاح في تصفيات كأس العالم

شارك صلاح  في 8 مباريات حتى الآن، وتمكن خلالها من تسجيل 7 أهداف وصناعة 3 أهداف أخرى، ليكون بذلك قد ساهم في 10 أهداف مباشرة خلال مشوار التصفيات، في رقم يُبرز قيمته الهجومية وتأثيره الكبير على أداء المنتخب الوطني.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز على نظيره منتخب جيبوتي في لقاء الغد بأي نتيجة، وهو ما يرفع رصيده من النقاط إلى 23 نقطة، يحسم بها رسميا بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم

 تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجيبوتي، غدًا الأربعاء، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، وتنطلق صافرتها في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

