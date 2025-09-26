أعراض وطرق العدوى بجرثومة المعدة عند الأطفال

تُعد الإصابة بجرثومة المعدة، المعروفة علميًا باسم الملوية البوابية (Helicobacter pylori)، من المشكلات الصحية الشائعة عالميًا، وتصيب الأطفال أيضًا، خاصة في الدول النامية.

ورغم أن العديد من الأطفال قد يحملون هذه البكتيريا دون ظهور أعراض، إلا أنها قد تتسبب في التهاب مزمن ببطانة المعدة وقرح هضمية مزعجة ومؤلمة.

الأعراض الأكثر شيوعًا لجرثومة المعدة عند الأطفال

غالبًا ما تكون أعراض جرثومة المعدة عند الأطفال غامضة أو مشابهة لأمراض هضمية أخرى، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، مما يتطلب استشارة طبية دقيقة للتشخيص. أهم الأعراض التي قد تظهر:

1. آلام البطن المزمنة والمتكررة

ألم في الجزء العلوي من البطن: وهو العرض الأكثر شيوعًا.

ألم شبيه بالحرق: قد يصفه الطفل على أنه شعور بالاحتراق أو الانزعاج.

تفاقم الألم عند فراغ المعدة: يميل الألم إلى أن يكون أسوأ بين الوجبات أو في منتصف الليل، وقد يخف بعد تناول الطعام أو تناول مضادات الحموضة.

2. اضطرابات الجهاز الهضمي

الغثيان والقيء

الانتفاخ والتجشؤ المتكرر والشعور بالامتلاء السريع بعد تناول كمية قليلة من الطعام.

الحموضة وحرقة المعدة

الإسهال أو الإمساك

3. أعراض مرتبطة بالتغذية والصحة العامة

فقدان الشهية

فقدان الوزن غير المبرر.

الإرهاق والتعب

فقر الدم (الأنيميا)

أعراض تستدعي التدخل الطبي الفوري

يجب مراجعة الطبيب على الفور إذا ظهرت على الطفل أي من الأعراض التالية، لأنها قد تشير إلى مضاعفات خطيرة مثل القرحة الهضمية النزفية:

قيء دموي، أو قيء لونه أسود داكن يشبه "ترسبات القهوة".

براز أسود داكن (قطراني)، أو وجود دم في البراز.

ألم حاد ومستمر في البطن لا يتحسن.

صعوبة في البلع.

طرق الإصابة وانتقال العدوى

لا يزال المسار الدقيق لانتقال جرثومة المعدة غير معروف بشكل قاطع في جميع الحالات، لكن الخبراء يتفقون على أن العدوى تنتقل بشكل أساسي عبر مسارات محددة، وهي:

1. الانتقال من شخص لآخر (الطريق الفموي-الفموي أو الفموي-البرَّازي)

التلامس المباشر مع سوائل الجسم: تنتقل البكتيريا من خلال الاتصال المباشر مع لعاب أو قيء أو براز شخص مصاب.

مشاركة الأدوات الشخصية: استخدام أدوات طعام، أكواب، أو فرشاة أسنان مشتركة مع شخص مصاب.

سوء النظافة الشخصية: عدم غسل اليدين جيدًا بعد استخدام المرحاض أو قبل إعداد الطعام وتناوله، مما يسهل نقل البكتيريا من البراز إلى الفم.

2. الانتقال عن طريق الأطعمة والمياه الملوثة

تناول طعام ملوث: أطعمة لم يتم غسلها أو طهيها جيدًا، خاصة الخضروات والفواكه التي قد تكون ملوثة.

شرب مياه غير نظيفة: استهلاك مياه غير معالجة أو ملوثة بالبكتيريا، حيث يمكن لجرثومة الملوية البوابية البقاء حية في المياه لفترات.

3. البيئات المزدحمة وسوء الصرف الصحي

تُعدّ الظروف المعيشية المزدحمة والمناطق التي تعاني من سوء الصرف الصحي ونقص النظافة العامة عوامل خطر رئيسية تزيد من معدل انتشار جرثومة المعدة، خاصة بين الأطفال.

وتُعتبر جرثومة المعدة عدوى قابلة للعلاج، ولكن التشخيص المبكر أمر بالغ الأهمية لتجنب المضاعفات مثل القرحة الهضمية. يتطلب اكتشاف الجرثومة عند الأطفال إجراء فحوصات متخصصة مثل اختبار البراز أو اختبار التنفس باليوريا. الوقاية تظل خط الدفاع الأول، وتتركز بشكل أساسي على تعزيز النظافة الشخصية وغسل اليدين جيدًا، وضمان سلامة ونظافة مصادر الطعام والشراب.

