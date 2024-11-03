أعراض ارتجاع المريء وعلاجه بالأعشاب الطبيعية

اعراض ارتجاع المريء، يُعد ارتجاع المريء أو مرض الارتجاع المعدي المريئي من المشكلات الهضمية الشائعة التي يعاني منها الكثيرين.

أوضح الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة، أن ارتجاع المريء يحدث عندما يرتد حمض المعدة إلى المريء، مما يسبب شعورًا بالحرقان وعدم الارتياح في منطقة الصدر، وقد يكون الارتجاع مجرد عرض مؤقت لبعض الناس، لكنه قد يتحول إلى مشكلة مزمنة تتطلب علاجًا منتظمًا.



أعراض ارتجاع المريء



وأضاف الدكتور محمد، أنه عادةً ما تبدأ أعراض ارتجاع المريء بالشعور بحرقان في الصدر، يعرف باسم حرقة الفؤاد، وهذا العرض يُعتبر من أكثر الأعراض شيوعًا. إلى جانب الحرقان، تتضمن اعراض ارتجاع المريء الأخرى، ما يلي:



ارتجاع المريء



حرقة المعدة: تُعتبر الشعور بحرقان في منتصف الصدر أو في منطقة أعلى البطن من أبرز الأعراض المزعجة، والتي قد تتفاقم بعد تناول الطعام أو عند الاستلقاء.

الارتجاع الحمضي: الشعور بارتداد الحمض أو الطعام في الحلق، مما يُسبب طعمًا مرًا أو حامضًا في الفم.

عسر الهضم: يجد العديد من الأشخاص صعوبة في هضم الطعام، مع الشعور بانتفاخ وألم في الجزء العلوي من البطن.

صعوبة البلع: يمكن أن يؤدي تهيج المريء المستمر إلى تضييقه، مما يؤدي إلى صعوبة في البلع.

السعال المزمن: قد يتسبب ارتجاع المريء في تهيج الممرات التنفسية، مما يؤدي إلى سعال مزمن لا يستجيب للعلاج.

التهاب الحلق: يعاني بعض المرضى من التهاب في الحلق أو بحة في الصوت بسبب ارتداد الحمض إلى الحنجرة.

الشعور بالغثيان: قد يؤدي تهيج المريء إلى الشعور بالغثيان في بعض الحالات.



أسباب ارتجاع المريء:



وأشار الدكتور محمد، إلى أن أسباب الإصابة بارتجاع المريء، تتعدد وتشمل، ما يلي:

العادات الغذائية غير الصحية مثل تناول الأطعمة الغنية بالدهون والوجبات الدسمة.

الإفراط في تناول الكافيين والشوكولاتة. كما أن تناول وجبات كبيرة قبل النوم مباشرة، وزيادة الوزن، والتدخين، والإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل السكري، يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بهذا المرض.

نصائح عامة لتجنب أعراض ارتجاع المريء



إلى جانب استخدام الأعشاب، توجد بعض النصائح التي تساعد في تخفيف الأعراض:

تجنب الأطعمة الدهنية والتوابل: هذه الأطعمة تزيد من إنتاج حمض المعدة وتزيد من احتمالية حدوث الارتجاع.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة: يُفضل تناول وجبات صغيرة بدلًا من تناول وجبات كبيرة لتقليل الضغط على المعدة.

عدم الاستلقاء بعد الأكل: يجب الانتظار لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد تناول الطعام قبل الاستلقاء.

رفع الرأس أثناء النوم: يساعد رفع الرأس قليلًا أثناء النوم على تقليل ارتداد الحمض إلى المريء.

الحفاظ على وزن صحي: الوزن الزائد يزيد من الضغط على المعدة، مما يزيد من فرص حدوث الارتجاع.

علاج ارتجاع المريء بالأعشاب الطبيعية



علاج ارتجاع المريء بالاعشاب

وأوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن لبعض الأعشاب الطبيعية أن تساعد في تخفيف أعراض ارتجاع المريء وتخفيف تهيج المريء، والتي تستعرضها فى السطور التالية.



الزنجبيل: يُعتبر الزنجبيل من الأعشاب التي تساعد في تهدئة المعدة وتقليل التهابات الجهاز الهضمي. يمكن تحضير شاي الزنجبيل عن طريق غلي شرائح من الزنجبيل الطازج وشربه بعد الوجبات.

البابونج: يساعد شاي البابونج في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل التهابات المريء. يمكن شرب كوب من شاي البابونج قبل النوم للحصول على تأثير مهدئ.

العرقسوس: يتميز العرقسوس بخصائصه المضادة للالتهابات والمهدئة للمعدة، مما يساعد في تقليل حموضة المعدة. لكن يُنصح بتناوله بحذر، حيث قد يؤدي الإفراط فيه إلى ارتفاع ضغط الدم.

الخزامى (اللافندر): يساعد اللافندر على تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر الذي يمكن أن يزيد من حدة أعراض ارتجاع المريء. يمكن شرب شاي اللافندر أو استنشاق زيته الأساسي للحصول على تأثير مريح.

الشمر: يُعد الشمر من الأعشاب التي تساعد على تهدئة حرقة المعدة وتقليل الغازات. يمكن تحضير شاي الشمر من بذوره وشربه بعد الوجبات لتخفيف الأعراض.

الصبار (الألوفيرا): عصير الصبار يُعتبر من أفضل العلاجات الطبيعية لتهدئة حرقة المعدة وتهيج المريء. يُنصح بتناول عصير الصبار النقي قبل الوجبات، ولكن يجب التأكد من عدم احتوائه على مكونات إضافية قد تسبب تهيجًا.

وتلفت الدكتورة هدى، إلى أنه يجب ملاحظة أن العلاج بالأعشاب يمكن أن يكون مكملًا للعلاج الطبي، وينصح بالتشاور مع الطبيب قبل البدء باستخدام الأعشاب لتجنب أي آثار جانبية.