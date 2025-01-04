أعراض وعلاج قرحة المعدة، الجراحة ضرورية في هذه الحالة

قرحة المعدة، والمعروفة أيضًا باسم القرحة الهضمية، هي تقرحات مفتوحة في بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، وتتشكل القرحة عندما يأكل حمض المعدة المخاط الذي يحمي بطانة الجهاز الهضمي.

أسباب قرحة المعدة

تعد العدوى البكتيرية هي السبب الرئيسي لقرحة المعدة، وأظهرت الأبحاث منذ منتصف الثمانينيات أن بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (H. pylori) موجودة في أكثر من 90% من قرحات الاثني عشر وحوالي 80% من قرحات المعدة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

لا يصاب معظم من يعانون من قرحة المعدة ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري بالقرحة، ولكن في حالات أخرى، يمكن أن تزيد من كمية الحمض، وتكسر طبقة المخاط الواقية، وتهيج الجهاز الهضمي، ولا يعرف الخبراء كيفية انتشار عدوى بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري، ويعتقدون أنها قد تنتقل من شخص لآخر من خلال الاتصال الوثيق، وقد يصاب بها أيضًا من الطعام والماء غير النظيفين.

وتؤثر عوامل أخري في تكوين القرحة، وخاصة لدى شخص مصاب بعدوى بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري، بما في ذلك:

الإفراط في استخدام مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية (مثل الأسبرين والإيبوبروفين والنابروكسين)، وكذلك الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية الأخرى (NSAIDs)، وهي تشمل الإيبوبروفين والنابروكسين، وتعمل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية على منع الجسم من صنع مادة كيميائية تساعد في حماية الجدران الداخلية للمعدة والأمعاء الدقيقة من حمض المعدة، ولن تؤدي أنواع أخرى من مسكنات الألم، مثل الأسيتامينوفين، إلى قرحة المعدة.

تناول الكحول

الإجهاد النفسي

التدخين

يزداد خطر الإصابة بقرحة المعدة أيضًا إذا كان الشخص:

يستخدم المنشطات ويعاني من مستويات عالية من الكالسيوم، وإذا كان يستخدم المنشطات بشكل متكرر ويعاني من مستويات عالية من الكالسيوم في الدم، والمعروف باسم فرط كالسيوم الدم، فقد يكون أكثر عرضة للإصابة بقرحة المعدة.

أكبر سنًا، تشير الدراسات إلى أن قرحة المعدة أكثر عرضة للإصابة لدى كبار السن، وقد يكون هذا لأن التهاب المفاصل منتشر لدى كبار السن، وقد يعني تخفيف آلام التهاب المفاصل تناول جرعات يومية من الأسبرين أو الإيبوبروفين، كما أن التقدم في السن يريح البواب (الصمام بين المعدة والاثني عشر) ويسمح للصفراء الزائدة (مركب ينتجه الكبد للمساعدة في الهضم) بالتسرب إلى المعدة وتآكل بطانة المعدة.

فصيلة الدم A، لسبب غير معروف، يكون الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم A أكثر عرضة للإصابة بقرحة المعدة السرطانية.

فصيلة الدم O، وتميل قرحة الاثني عشر إلى الظهور لدى الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم O، ربما لأنهم لا ينتجون المادة الموجودة على سطح خلايا الدم التي قد تحمي بطانة الاثني عشر.

متلازمة زولينجر إليسون، إذا كان يعاني من متلازمة زولينجر إليسون، وهي حالة نادرة حيث تتسبب الأورام في البنكرياس أو الاثني عشر (تسمى أورام غاسترينية) في إفراز المعدة للكثير من الحمض، فهو معرض لخطر أكبر للإصابة بقرحة هضمية.

أعراض قرحة المعدة

من المرجح أن يشعر الشخص بألم حارق أو انزعاج بين زر البطن وعظمة الصدر، وقد يلاحظ ذلك بشكل خاص على معدة فارغة، مثل بين الوجبات أو في الليل، ويتوقف الألم لفترة قصيرة إذا تناول مضادًا للحموضة، لكنه قد يعود، ويمكن أن يستمر الألم لبضع دقائق أو بضع ساعات وقد يأتي ويختفي لعدة أيام أو أسابيع.

وتشمل الأعراض الأخرى:

الشعور بالامتلاء بسهولة

عدم الرغبة في تناول الطعام بسبب الألم

حرقة المعدة

ارتجاع الحمض

ألم الصدر

التعب

الشعور بالانتفاخ

التجشؤ

قلة الشهية أو فقدان الوزن

الغثيان

براز دموي أو داكن

قيء قد يحتوي على دم أو يبدو مثل حبيبات القهوة

فقر الدم

ألم قد يتحسن عند تناول الطعام أو الشراب أو تناول مضادات الحموضة

علاج قرحة المعدة

إذا كان المريض يعاني من قرحة هضمية، فسيوصي الطبيب بخطة علاجية بناءً على سببها.

العلاج الأكثر شيوعًا هو مزيج من الأدوية المضادة الحيوية لقتل بكتيريا الملوية البوابية والأدوية للتخلص من الحمض في المعدة، وتشمل هذه الأدوية عادةً مثبطات مضخة البروتون (PPIs)، والمضادات الحيوية، ويتناول مثبطات مضخة البروتون لعدة أسابيع، وهناك خيارات علاجية أخرى.

إذا كانت القرحة ناجمة عن مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية، فسيحتاج إلى التوقف عن تناولها.

قد يصف الطبيب دواءً يسمى عامل حماية الخلايا، والذي يغلف القرحة لحمايتها من حمض المعدة.

ويتم وصف مضادات الحموضة لمحاربة حمض المعدة أو دواءً لتقليل الحمض الذي ينتجه الجسم.

وتعمل حاصرات مستقبلات الهيستامين، والمعروفة أيضًا باسم حاصرات H2، على تقليل كمية الحمض المنتج في المعدة.

وتساعد البروبيوتيك في إبطاء نمو جرثومة المعدة.

يمكن لمكملات البزموت أيضًا إبطاء نمو جرثومة المعدة.

كما يمكن أن تعمل تغييرات نمط الحياة كعلاج لقرحة المعدة، قد يحتاج المريض إلى:

الإقلاع عن التدخين.

شرب كميات أقل من الكحول أو الكافيين.

الابتعاد عن الأطعمة التي تزيد من تفاقم الأعراض.

إذا لم تتحسن القرحة بالأدوية أو تغييرات نمط الحياة، فقد تكون الجراحة ضرورية في بعض الأحيان، واعتمادًا على الحالة المحددة، قد يوصي الطبيب بما يلي:

استئصال المعدة: يزيل جزءًا من المعدة.

قطع العصب المبهم: يقطع العصب المبهم، مما يجعل الشخص ينتج حمضًا أقل.

استئصال الجزء السفلي من المعدة، والذي ينتج هرمونًا يخبر الجسم بإنتاج العصارات الهضمية.

رأب البواب: يجعل فتحة الاثني عشر والأمعاء الدقيقة أكبر، ويساعد هذا على خروج الطعام من المعدة بشكل أسرع.

الجراحة بالمنظار: في هذه الجراحة، يستخدم الطبيب أنبوبًا صغيرًا مزودًا بكاميرا للبحث عن مشاكل في المريء والمعدة والأمعاء الدقيقة، أو قد يجري الطبيب عملية جراحية باستخدام فتحة صغيرة جدًا.

بعد العلاج، قد يرغب الطبيب في المراقبة عن كثب، اعتمادًا على حجم وموقع القرحة، ومدى نجاح العلاج، وما إذا كان يعاني من أي مشاكل أخرى.

العلاجات المنزلية لقرحة المعدة

لا توجد علاجات منزلية لقرحة المعدة، ولكن بعض الأطعمة والمكملات الغذائية قد تساعد في مكافحة بكتيريا الملوية البوابية، وتشمل هذه الخضروات الصليبية (مثل البروكلي والقرنبيط)، والخضروات الورقية، والأطعمة المخمرة (مثل مخلل الملفوف والزبادي)، والتفاح، والتوت، وزيت الزيتون، والعسل، ومكملات البروبيوتيك، وفيتامين سي، والجلوتامين، وإذا كان يعاني المريض من قرحة، فإن تجنب الأطعمة الحارة والحامضة وكذلك السجائر والكافيين والكحول قد يساعد في تخفيف الأعراض.

مضاعفات قرحة المعدة

تلتئم بعض القرحات من تلقاء نفسها؛ ومع ذلك، إذا لم يتم علاج القرحة أو كان يعاني من قرحة متكررة، فقد يصاب بمضاعفات مثل:

نزيف من موقع القرحة يمكن أن يصبح مهددًا للحياة

الاختراق، والذي يحدث عندما تمر القرحة عبر جدار الجهاز الهضمي إلى عضو آخر، مثل البنكرياس

الثقب، والذي يحدث عندما تخلق القرحة ثقبًا في جدار الجهاز الهضمي

انسداد في الجهاز الهضمي، والذي يحدث بسبب تورم الأنسجة الملتهبة

ثقب في المعدة، والذي قد يحتاج إلى إصلاح بالجراحة

سرطان المعدة، وخاصة سرطان المعدة غير القلبي

يمكن للقرحة أيضًا أن تؤدي إلى تآكل جدار الأوعية الدموية في المعدة أو الأمعاء الدقيقة، وتآكل البطانة، مما يؤدي إلى العدوى، أو يمكن أن تسبب تورمًا، مما قد يمنع الطعام من التحرك من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة.

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