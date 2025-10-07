الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الخطيب يدرس ترشيحات المدير الفني الجديد للأهلي والإعلان خلال ساعات

محمود الخطيب الخطيب
محمود الخطيب الخطيب يدرس ترشيحات المدير الفني الجديد للأهلي

طالع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في اجتماعه أمس مع لجنة التخطيط، برئاسة الكابتن مختار مختار وعضوية الكابتن زكريا ناصف وبحضور الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي، ما انتهت إليه اللجنة بشأن ملف المدير الفني الأجنبي الذي يتولى مسئولية فريق الكرة خلال المرحلة القادمة.

 واستمع رئيس النادي الأهلي إلى كافة التفاصيل الخاصة بالمدربين اللذين وقع عليهما الاختيار للترشح لتولي المهمة.

 كما ناقش تقييم اللجنة لهما من كافة الجوانب وكذلك رؤية المدير الرياضي، بجانب وجهة نظر الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة، وبما يتفق مع المواصفات المطلوبة في المدير الفني الجديد.

 ويعكف الكابتن محمود الخطيب حاليًّا على التحقق من بعض الأمور تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب خلال الساعات القادمة.

May be an image of 1 person and text

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التوقف الدولي 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

