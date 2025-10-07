يستعد فريق نادي بيراميدز لمواجهة نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي الذي يجمع بين بطلي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة من مساء السبت 18 أكتوبر الجاري في السوبر الأفريقي على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ملعب نادي بيراميدز باعتباره بطل دوري الأبطال.

حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي



يدير مباراة بيراميدز ونهضة بركان طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيرويه المساعد الثاني، والموريتاني عبد العزيز بوه حكما رابعا.

وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب أفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.

يراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله داشراوي من تونس.

دوري ابطال افريقيا

وضرب فريق بيراميدز موعدا مع فريق التأمين الإثيوبي بدور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا بعد اكتساحه الجيش الرواندي بالدور التمهيدي.

وتأهل فريق بيراميدز، إلى دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره الجيش الرواندي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور الأول من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في العاصمة الرواندية كيجالي، انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل، سجلهما الكونغولي فيستون ماييلي، ليتأهل بيراميدز لدور الـ 32 بمجموع اللقائين 5-0.

وصعد فريق التأمين الأثيوبي إلى دور الـ32 بعدما تخطى مالدينجي بطل زنزبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتُعد هذه المشاركة هي الأولى لفريق التأمين في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث إنه توج بلقب الدوري الإثيوبي الموسم الماضي.

وأعلن نادي بيراميدز موعد مواجهتي فريق التأمين الإثيوبي في ذهاب وإياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بعد اكتساحه الجيش الرواندي بالدور التمهيدي.

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا

تقام مباراة الذهاب بين بيراميدز والتأمين الإثيوبي في أديس أبابا يوم 25 أكتوبر الجاري، أما مواجهة الإياب بالقاهرة فتقام يوم 30 من ذات الشهر.

