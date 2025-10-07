الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
جاتوزو قبل مواجهة إيطاليا مع الكيان الصهيوني: أتألم لـ قتل الأبرياء في غزة

قال مدرب المنتخب الإيطالي جينارو جاتوزو  إنه يشعر بألم شديد بسبب الحرب المستمرة منذ عامين في غزة، وذلك قبل خوض "الأتزوري" مباراتيه ضمن تصفيات كأس العالم 2026 في كرة القدم.

 

تصريحات جاتوزو مدرب إيطاليا

وقال  جاتوزو  للصحفيين قبل مواجهة الكيان الصهيوني يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الحالي:"نحن نعلم أننا مضطرون لخوض المباراة، لأننا إن لم نفعل فسنُعتبر خاسرين بثلاثة أهداف دون رد.، أكرر مرة أخرى أن ما يحدث للمدنيين الأبرياء، وللأطفال، أمر مؤلم للغاية، ويمزق قلبي رؤيته".

وشهدت مبيعات تذاكر مباراة الثلاثاء المقبل بطئًا ملحوظًا، مع توقع وجود مساحات شاغرة كبيرة في ملعب "بلو إنرجي" الذي سيخضع لإجراءات أمنية واسعة النطاق.

وتابع جاتوزو: "الأجواء لن تكون سهلة، لأن هناك نحو 10 آلاف شخص سيكونون خارج الملعب، و5 إلى 6 آلاف فقط داخله".

وأضاف: "نحن نريد التأهل إلى كأس العالم، وكنت أفضل أن نخوض المباراة على أرضنا أمام جماهير متحمسة، كما حدث في بيرجامو قبل شهر، عندما فزنا على إستونيا 5-0".

وتحتل إيطاليا التي فشلت في بلوغ النهائيات في النسختين الأخيرتين، المركز الثاني في المجموعة التاسعة بفارق ست نقاط عن النرويج المتصدرة، مع مباراة أقل منهما.

يضمن الفريق المتصدر فقط تأهله المباشر الى النهائيات المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فيما يخوض صاحب المركز الثاني مواجهة الملحق.

