الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحد نجوم الجيل الذهبي لبرشلونة، جوردي ألبا يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا

جوردي ألبا
جوردي ألبا

أعلن النجم الإسباني جوردي ألبا لاعب إنتر ميامي الحالي وبرشلونة السابق رسميًا اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم الحالي، واضعًا حدًا لمسيرة مذهلة امتدت لأكثر من 15 عامًا، سطّر خلالها اسمه بين أفضل من شغل مركز الظهير الأيسر في تاريخ اللعبة.

وجاء إعلان ألبا عن قراره بالاعتزال في بيان مؤثر، بعد أن أنهى مشواره مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، حيث اختتم مسيرته بطريقة مشرفة، مضيفًا آخر الألقاب إلى خزانة بطولاته المميزة.

أرقام مذهلة ومساهمات مؤثرة

وخاض جوردي ألبا 793 مباراة مع الأندية والمنتخب الإسباني، سجل خلالها 60 هدفًا، وقدم 157 تمريرة حاسمة، بمجموع 217 مساهمة تهديفية، وهو رقم استثنائي بالنسبة للاعب في مركز الظهير.

بطولات محلية وقارية وعالمية لجوردي ألبا

حصد ألبا مجموعة من أبرز الألقاب على المستويين المحلي والدولي، منها:

6 بطولات دوري إسباني مع برشلونة

 5 بطولات كأس ملك إسبانيا

 4 بطولات كأس السوبر الإسباني

 دوري أبطال أوروبا

 كأس السوبر الأوروبي

 كأس العالم للأندية

 كأس أمم أوروبا 2012 مع المنتخب الإسباني

 كأس الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي

وعرف جوردي ألبا بسرعته الكبيرة، وانطلاقاته الحاسمة على الجهة اليسرى، وتفاهمه التاريخي مع زملائه في برشلونة وعلى رأسهم ليونيل ميسي. وكان أحد الركائز الأساسية في الجيل الذهبي لبرشلونة والمنتخب الإسباني.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنتخب الإسباني نادي انتر ميامي الامريكي نادي إنتر ميامي مركز الظهير الأيسر

مواد متعلقة

بعد مزاعم بالتحرش، فيفا يرفع الإيقاف عن الحكم الليبي معتز الشلماني

الأعلى في التاريخ، قفزة هائلة في أسعار تذاكر كأس العالم 2026

نقطة واحدة تفصل منتخب الرأس الأخضر من كتابة التاريخ في كأس العالم

تفاصيل استثمار الفيفا مليار دولار في الكرة الأفريقية

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بصرف 1000 جنيه حافز تدريس للمعلمين، والتطبيق في هذا الموعد

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

تقارير صحفية: محمد صلاح في طريقه للانتقال إلى جالطة سراي

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء وعيار 21 يصل لهذا المستوى

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز

السيسي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين

عضو شعبة السيارات يكشف عن انخفاضات جديدة بالأسعار خلال أكتوبر

ملياردير أمريكي يحذر من فقدان الثقة بالدولار مع صعود الذهب لقمم غير مسبوقة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، وصايا الله لسيدنا داود ومزاعم الإسرائيليات حول زوجاته

ما حكم سبّ الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads