أحد نجوم الجيل الذهبي لبرشلونة، جوردي ألبا يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا

أعلن النجم الإسباني جوردي ألبا لاعب إنتر ميامي الحالي وبرشلونة السابق رسميًا اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم الحالي، واضعًا حدًا لمسيرة مذهلة امتدت لأكثر من 15 عامًا، سطّر خلالها اسمه بين أفضل من شغل مركز الظهير الأيسر في تاريخ اللعبة.

وجاء إعلان ألبا عن قراره بالاعتزال في بيان مؤثر، بعد أن أنهى مشواره مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، حيث اختتم مسيرته بطريقة مشرفة، مضيفًا آخر الألقاب إلى خزانة بطولاته المميزة.

أرقام مذهلة ومساهمات مؤثرة

وخاض جوردي ألبا 793 مباراة مع الأندية والمنتخب الإسباني، سجل خلالها 60 هدفًا، وقدم 157 تمريرة حاسمة، بمجموع 217 مساهمة تهديفية، وهو رقم استثنائي بالنسبة للاعب في مركز الظهير.

بطولات محلية وقارية وعالمية لجوردي ألبا

حصد ألبا مجموعة من أبرز الألقاب على المستويين المحلي والدولي، منها:

6 بطولات دوري إسباني مع برشلونة

5 بطولات كأس ملك إسبانيا

4 بطولات كأس السوبر الإسباني

دوري أبطال أوروبا

كأس السوبر الأوروبي

كأس العالم للأندية

كأس أمم أوروبا 2012 مع المنتخب الإسباني

كأس الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي

وعرف جوردي ألبا بسرعته الكبيرة، وانطلاقاته الحاسمة على الجهة اليسرى، وتفاهمه التاريخي مع زملائه في برشلونة وعلى رأسهم ليونيل ميسي. وكان أحد الركائز الأساسية في الجيل الذهبي لبرشلونة والمنتخب الإسباني.

