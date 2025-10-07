شكوك حول مشاركة مبابي مع فرنسا في تصفيات المونديال

واصل كيليان مبابي، نجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا إثارة الشكوك حوله خلال معسكر "الديوك" الجاري، وقبل مواجهة أذربيجان يوم الجمعة المقبل على ملعب حديقة الأمراء.

شكوك حول مشاركة مبابي

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية مساء اليوم الثلاثاء: "لم يشارك مبابي وإبراهيما كوناتي في مران اليوم، لمعاناة نجم ريال مدريد من آلام في كاحل القدم، بينما يشكو مدافع ليفربول من إصابة عضلية".

وأضافت أن غياب الثنائي عن تدريبات الثلاثاء "أمر متوقع".



وأشارت إلى أن مبابي وكوناتي اكتفيا بتوقيعات تذكارية للجماهير التي حرصت على الحضور إلى مقر التدريبات في كليرفونتين، وكذلك مصافحة لاعبي منتخب فرنسا تحت 21 عامًا الذين تواجدوا في حصة تدريبية بملعب بيبارو، قبل أن يغادرا إلى صالة الألعاب الرياضية.

وأكدت الصحيفة الفرنسية وجود شكوك حول جاهزية إبراهيما كوناتي بسبب إصابته العضلية، بينما اشتكى كيليان مبابي من إصابة في كاحله تعرض لها أثناء تسجيله الهدف الثالث في فوز فريقه ريال مدريد على فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وسوف يخوض منتخب فرنسا مباراتين خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث يستقبل أذربيجان يوم الجمعة المقبل على ملعب حديقة الأمراء، ثم يخرج "الديوك" لمواجهة أيسلندا في ريكيافيك بعدها بثلاثة أيام، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبإمكان المنتخب الأزرق حسم التأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026 في حال الفوز في مباراتيه هذا الشهر، علما بأنه يعتلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ومن خلفه أيسلندا 3 نقاط ثم أوكرانيا وأذربيجان بنقطة واحدة لكل منهما.

