المعلم رمز الأخلاق، سفير الإمارات يكشف تفاصيل زيارته للأسطورة حسن شحاتة

كشف حمد عبيد الزعابي سفير الإمارات في مصرعن كواليس وتفاصيل زيارته لأسطورة الكرة المصري والزمالك حسن شحاتة في المستشفي.

تفاصيل زيارة سفير الإمارات في مصر لحسن شحاته

وكتب الزعابي عبر حسابه بموقع إكس: سعدت بزيارة الكابتن حسن شحاته، المعلم وأسطورة الكرة المصرية ونجم الزمالك السابق ومدرب الجيل الذهبي لمنتخب مصر للأطمئنان على حالته الصحية ومتابعة برنامجه العلاجي بعد الأزمة الصحية الطارئة التي المت به..

مضيفا: في صحبة الكابتن حسن شحاته، صفحة رائعة من تاريخ مصر الرياضي، وبعض من أحلامنا في الماضي.. قوة ناعمة مصرية لا زالت تنبض بالحضور، لن ننسى أيامه كمدرب في الإمارات، ولا ما تركه من ذكريات..

وأكمل: المعلم أيقونة الرياضة المصرية ورمز الأخلاق ومعلم الفن والهندسة وأسطورة خالدة في تاريخ الكرة المصرية لطالما اسعد الملايين بموهبته واكتسب احترام الجميع بطيب الأخلاق والصفات..صادق دعائنا له بموفور الصحة وأن يعود إلى أسرته ومحبيه برداء العافية، فالله ولي ذلك والقادر عليه..

الخطيب يزور حسن شحاتة في المستشفى

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على زيارة حسن شحاتة نجم مصر ونادي الزمالك في أحد المستشفيات الخاصة من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

في ذات السياق ثمن مجلس إدارة نادي الزمالك توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية للكابتن حسن شحاتة، كونه تقدير كبير لقيمته ومكانته باعتباره أحد أهم رموز كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل.

