الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المعلم رمز الأخلاق، سفير الإمارات يكشف تفاصيل زيارته للأسطورة حسن شحاتة

سفير الإمارات رفقة
سفير الإمارات رفقة حسن شحاتة

كشف  حمد عبيد الزعابي سفير الإمارات في مصرعن كواليس وتفاصيل زيارته لأسطورة الكرة المصري والزمالك حسن شحاتة في المستشفي.

تفاصيل زيارة سفير الإمارات في مصر لحسن شحاته

وكتب الزعابي عبر حسابه بموقع إكس: سعدت بزيارة الكابتن حسن شحاته، المعلم وأسطورة الكرة المصرية ونجم الزمالك السابق ومدرب الجيل الذهبي لمنتخب مصر للأطمئنان على حالته الصحية ومتابعة برنامجه العلاجي بعد الأزمة الصحية الطارئة التي المت به..

مضيفا: في صحبة الكابتن حسن شحاته، صفحة رائعة من تاريخ مصر الرياضي، وبعض من أحلامنا في الماضي.. قوة ناعمة مصرية لا زالت تنبض بالحضور، لن ننسى أيامه كمدرب في الإمارات، ولا ما تركه من ذكريات..

Three men in a hospital room with wooden walls and white curtains. One man in traditional white robe and headscarf stands smiling next to a hospital bed where an elderly man with white hair lies under white sheets connected to IV drip and medical equipment. Another man in black t-shirt and pants sits on a red chair beside the bed smiling. Medical monitors and tubes are visible on the bedside table.

وأكمل:  المعلم أيقونة الرياضة المصرية ورمز الأخلاق ومعلم الفن والهندسة وأسطورة خالدة في تاريخ الكرة المصرية لطالما اسعد الملايين بموهبته واكتسب احترام الجميع بطيب الأخلاق والصفات..صادق دعائنا له بموفور الصحة وأن يعود إلى أسرته ومحبيه برداء العافية، فالله ولي ذلك والقادر عليه..

الخطيب يزور حسن شحاتة في المستشفى

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على زيارة حسن شحاتة نجم مصر ونادي الزمالك في أحد المستشفيات الخاصة من أجل الاطمئنان على حالته الصحية. 

في ذات السياق ثمن مجلس إدارة نادي الزمالك توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية للكابتن حسن شحاتة، كونه تقدير كبير لقيمته ومكانته باعتباره أحد أهم رموز كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسطورة الكرة تاريخ الكرة المصرية عبد الفتاح السيس سفير الامارات بمصر مستشفيات محمود الخطيب منتخب مصر

مواد متعلقة

منتخب مصر يستعد لخوض مرانه الأول بالمغرب قبل مواجهة جيبوتي (صور)

الذهب الذي لا يصدأ.. مودريتش يواصل التألق في تجربته بالدوري الإيطالي.. إنجازات وبطولات للساحر الكرواتي.. وهذه المحطة الأخيرة

والدي طلب التواصل معه، كريم حسن شحاتة يكشف كواليس زيارة الخطيب للمعلم

الخطيب يزور حسن شحاتة في المستشفى (صور)

الأكثر قراءة

هل اتخذت الحكومة قرارا برفع أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة؟ مدبولي يرد

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة بعد الارتفاعات الأخيرة مساء اليوم الثلاثاء

ظهور عايدة رياض وشيكو على السجادة الحمراء بمهرجان المركز الكاثوليكي (فيديو)

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

المعلم رمز الأخلاق، سفير الإمارات يكشف تفاصيل زيارته للأسطورة حسن شحاتة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

مدبولي يكشف موقف عجز المدرسين وكثافة الفصول وملامح تطوير الثانوية العامة

مرشح وحيد يفصل قائمة الخطيب من حسم انتخابات الأهلي بالتزكية

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، وصايا الله لسيدنا داود ومزاعم الإسرائيليات حول زوجاته

ما حكم سبّ الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads