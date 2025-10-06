مجلس إدارة الأهلي يفتتح 3 مشروعات جديدة بفرع الشيخ زايد

افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اليوم، ثلاثة مشروعات جديدة بفرع النادي في الشيخ زايد، ضمن خطة التطوير الشاملة التي ينفذها مجلس الإدارة في فروع النادي المختلفة لخدمة الأعضاء.

وشهد الافتتاح حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، بجانب حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالإضافة إلي مختار مختار وزكريا ناصف وعدد من قيادات النادي.

وعلي جانب أخر،اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي عقد مساء اليوم، القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الإدارة الجديدة، والمقرر إقامتها خلال يومي 30 و31 من شهر أكتوبر الجاري.

وجاء قرار الاعتماد بعد مراجعة الأوراق المقدمة من قبل المرشحين خلال المدة القانونية، من جانب اللجنة المشكلة من النادي والجهة الإدارية.

المرشحون لانتخابات الأهلي

على منصب الرئيس: محمود الخطيب.

على منصب نائب الرئيس: ياسين منصور.

على منصب أمين الصندوق: خالد مرتجي.

على منصب العضوية فوق السن: طارق قنديل، محمد الغزاوي، مهند مجدي، محمد الجارحي، محمد الدماطي، سيد عبد الحفيظ، أحمد حسام عوض، حازم هلال، حسن طنطاوي، أحمد شريف، وأحمد مجدي الحيوان.

على منصب العضوية تحت السن: إبراهيم العامري، رويدا هشام.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التوقف الدولي

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

