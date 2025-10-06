والدي طلب التواصل معه، كريم حسن شحاتة يكشف كواليس زيارة الخطيب للمعلم

كشف كريم حسن شحاتة، نجل الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، عن آخر التطورات الصحية لوالده بعد الوعكة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، مؤكدا أنه يخضع حاليا للرعاية الطبية داخل أحد المستشفيات بالقاهرة.

كواليس زيارة الخطيب لحسن شحاتة

وقال كريم حسن شحاتة في تصريحات تليفزيونية إن والده يعاني من أزمة صحية استدعت دخوله المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أنه سيستمر في المستشفى لمدة يومين إضافيين قبل الخضوع لعملية جراحية دقيقة خلال أسبوعين إلى عشرة أيام.

ووجّه كريم الشكر إلى الأطباء المشرفين على الحالة، وكذا وجه الشكر لممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ونجله أيمن ممدوح عباس، على اهتمامهما ومتابعتهما المستمرة لوضع الكابتن حسن شحاتة الصحي.

كما كشف نجل المعلم عن أن والده طلب منه أمس التواصل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لتهنئته بفوزه بالتزكية في انتخابات الأهلي الأخيرة.

وأضاف كريم أن الخطيب كان حريصا على الاطمئنان الدائم على حالة حسن شحاتة، وعندما علم بظروفه الصحية قرر زيارته بنفسه في المستشفى.

وأشار إلى أن الخطيب أرسل باقة ورد كبيرة مساء أمس، ثم حرص اليوم على زيارة الكابتن حسن شحاتة وقضى معه ما يقرب من ساعة.

الخطيب يزور حسن شحاتة في المستشفى

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على زيارة حسن شحاتة نجم مصر ونادي الزمالك في أحد المستشفيات الخاصة من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

في ذات السياق ثمن مجلس إدارة نادي الزمالك توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية للكابتن حسن شحاتة، كونه تقدير كبير لقيمته ومكانته باعتباره أحد أهم رموز كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل.

