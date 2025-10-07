الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
أحمد مجدي الحيوان يعتذر عن عدم خوض انتخابات الأهلي

أحمد مجدي الحيوان،
أحمد مجدي الحيوان، فيتو

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن أحمد مجدي الحيوان، أحد المرشحين المستقلين على منصب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي فوق السن، قرر الاعتذار عن خوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، والمقرر إجراؤها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

ويعد أحمد مجدي ثاني المرشحين المستقلين الذين ينسحبون من السباق، بعد إعلان منار سعيد انسحابها في وقت سابق.

مجلس إدارة الأهلي يعتمد القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اعتمد خلال اجتماعه الذي عقد مساء أمس، القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الإدارة الجديدة، والمقرر إقامتها خلال يومي 30 و31 من شهر أكتوبر الجاري.

وجاء قرار الاعتماد بعد مراجعة الأوراق المقدمة من قبل المرشحين خلال المدة القانونية، من جانب اللجنة المشكلة من النادي والجهة الإدارية. 

المرشحون لانتخابات الأهلي

على منصب الرئيس: محمود الخطيب.

على منصب نائب الرئيس: ياسين منصور.

على منصب أمين الصندوق: خالد مرتجي.

على منصب العضوية فوق السن: طارق قنديل، محمد الغزاوي، مهند مجدي، محمد الجارحي، محمد الدماطي، سيد عبد الحفيظ، أحمد حسام عوض، حازم هلال، حسن طنطاوي، أحمد شريف، وأحمد مجدي الحيوان.

على منصب العضوية تحت السن: إبراهيم العامري، رويدا هشام.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التوقف الدولي 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

