الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
مسئول في الأهلي يطير إلى أوروبا بسبب المدرب الجديد

الأهلي
الأهلي

يواصل النادي الأهلي البحث عن مدير فني أجنبي، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج. 

وقال مصدر داخل الأهلي إن أسامة هلال مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء سافر إلى أوروبا خلال الساعات الماضية، لخوض جولة جديدة في ملف التعاقد مع مدير فني جديد يقود الفريق. 

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي 

يستعد النادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

حكام مباراتي الأهلي وإيجل نوار

ويتولى الجنوب إفريقي أوكسولو بادي القيادة التحكيمية لمباراة الذهاب التي ستقام يوم 18 أكتوبر الجاري في بوروندي، أما مباراة الإياب فستقام يوم 25 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، على أن يديرها السنغالي عيسى سي.

