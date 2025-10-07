الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
سيدات الأهلي يكتسح المصري بخماسية في الدوري الممتاز

سيدات الأهلي
سيدات الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، الفوز علي نظيره المصري، بنتيجة 5ـ0 في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم الثلاثاء، على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري الممتاز. 

وكان ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، أعلن تشكيل الفريق لخوض مباراة المصري، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري الممتاز. 

تشكيل سيدات الأهلي أمام المصري

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: إسراء السقا.

خط الدفاع: نورا خالد وإيمان حسن وألكسندرا جورجيڤتش وسارة كرد.

خط الوسط: لولو نصر ونور يوسف ومنة طارق وثريا أشرف.

خط الهجوم: نادين غازي وميرسي أتوبرا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مها الدمرداش وأسماء علي وحبيبة عمر وأشرقت عادل ورودينا عبد الرسول ونادين محمد وكاميليا الديب وحبيبة عصام وميا داردن.

