بمناسبة فوز العناني في اليونسكو، بدر عبدالعاطي يشكر وزير الخارجية السابق سامح شكري على جهوده

عبد العاطي وسامح
عبد العاطي وسامح شكري، فيتو

بمناسبة انتخاب الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو، تقدم د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، بخالص الشكر والتقدير لوزير الخارجية السابق سامح شكرى، الذي وضع أسس حملة لترشيحه وقاد جهود وزارة الخارجية في المراحل الأولي التأسيسية للحملة. 

بدر عبدالعاطي يشكر وزير الخارجية السابق سامح شكري

كما أعرب عن تقديره وشكره لأعضاء حملة الترشيح بوزارة الخارجية، ووفدنا الدائم لدي اليونسكو في باريس، والقطاع متعدد الأطراف بوزارة الخارجية على ما بذلوه من جهد مكثف على مدار عامين ونصف فى الحملة الانتخابية للترويج للمرشح المصرى.     

معربا أيضا عن تقديره للأشقاء في الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والسفارات المعتمدة في الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي على الدعم الواسع الذى قدموه للمرشح المصرى خلال حملته الانتخابية.

وزير الخارجية بشيد بجهود السفارات المصرية فى دعم العناني

وقد أشاد وزير الخارجية فى هذا الإطار بالجهود الحثيثة والنشطة التى بذلتها السفارات المصرية بالخارج على مدار ٣٠ شهرا ومساهمتها فى حشد التأييد الدولى للمرشح المصرى مما اسفر عن دعم دولى كاسح وغير مسبوق فى تاريخ انتخابات اليونسكو.

أول تعليق من مجلس الوزراء على فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو

البابا تواضروس يهنئ العناني بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو

 

 

 

