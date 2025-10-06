وزير التعليم العالي يُهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بجدارة بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو

تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو وممثل مصر في المجلس التنفيذي للمنظمة، بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه بجدارة بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، خلال انتخابات المجلس التنفيذي في دورته الـ٢٢٢ التي عُقدت اليوم بمقر المنظمة في باريس.

د. خالد العناني، فيتو

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن فوز المرشح المصري بهذا المنصب الرفيع، يُعد تتويجًا لجهود القيادة السياسية، وجهود الدبلوماسية المصرية، وتقديرًا دوليًا لما تمتلكه مصر من كفاءات علمية وإدارية بارزة، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يعكس الثقة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية وقدرتها على الإسهام الفعّال في دعم أهداف ورسالة اليونسكو في مجالات التعليم والثقافة والعلوم.

يُذكر أن الدكتور خالد العناني نال درجة الدكتوراه في علم المصريات من جامعة بول فاليري (Paul-Valéry Montpellier 3) بفرنسا، ويشغل منصب أستاذ علم المصريات بجامعة حلوان، وله مسيرة أكاديمية وعلمية حافلة بالإنجازات. كما تولى مناصب تنفيذية بارزة، من بينها وزير الآثار عام ٢٠١٦، ووزير السياحة والآثار خلال الفترة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٢، إلى جانب حصوله على عدد من الأوسمة الدولية تقديرًا لإسهاماته العلمية والثقافية.

إعلان فوز العناني بمنصب مدير عام اليونسكو، فيتو

كما يتقدم منتسبو المجتمع الأكاديمي في مصر، وأعضاء اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني على هذا الاستحقاق المشرف، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه، بما يعزز من دور منظمة اليونسكو في خدمة قضايا التعليم والثقافة والعلوم على مستوى العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.