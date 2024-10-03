وزير الخارجية يكرم الوزير السابق سامح شكري

أقام الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، حفلًا لتكريم الوزير السابق سامح شكري بحضور وزراء الخارجية السابقين وقيادات وأعضاء الوزارة.





ألقى الدكتور بدر عبد العاطي كلمة بهذه المناسبة، تقدم خلالها بالشكر للوزير السابق سامح شكري للدور الهام الذي قام به خلال توليه قيادة وزارة الخارجية، وإسهاماته المقدرة في الحفاظ على المصالح المصرية في ظل تحديات إقليمية ودولية. كما أكد أن الدبلوماسية المصرية العريقة كانت وستظل خط الدفاع الأول في الحفاظ على المصالح المصرية في الخارج.



من جانبه، أعرب سامح شكري عن تقديره لهذا التكريم، مشيرًا إلى اعتزازه بالفترة التي تولى خلالها قيادة الوزارة وما لمسه من تفاني وإخلاص من أعضائها في مواجهة التحديات التي واجهتها مصر على مدار السنوات الماضية.