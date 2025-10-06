عمرو موسى يكشف عن المهمة الصعبة لخالد العناني بعد فوزه بمنصب المدير العام لليونسكو

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو يمثل حدثًا مهمًا وفخرًا لمصر، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس المكانة الثقافية والحضارية التي تحظى بها القاهرة على الساحة الدولية.

تقدير لدور مصر التاريخي

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ونانسي نور ببرنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة إكسترا نيوز، أن منظمة اليونسكو تُعد من أهم مؤسسات النظام الدولي متعدد الأطراف، وأن انتخاب شخصية مصرية معروفة بثقافتها وخبرتها هو تقدير لدور مصر التاريخي في دعم الثقافة العالمية.

وأشار إلى أن الدكتور خالد العناني قدم برنامجًا مقنعًا وواضح الرؤية أمام الدول الأعضاء، ما أكسبه ثقتهم الكبيرة، لافتًا إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتقه كبيرة للغاية في ظل مرحلة يشهد فيها العالم حديثًا متزايدًا عن تجديد النظام الدولي ومؤسساته.

المهمة الصعبة لخالد العناني في اليونسكو

وأكد موسى أن المدير العام الجديد لليونسكو سيكون أمامه مهمة صعبة لإعادة تنشيط المنظمة وتجديد دورها في مجالات الثقافة والتراث والتعليم، واستعادة الثقة الدولية، خاصة من الدول التي انسحبت أو جمدت عضويتها.

وختم الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية بالتأكيد على أهمية دعم الدكتور العناني في هذه المرحلة الدقيقة، متمنيًا له التوفيق في قيادة المنظمة بما يعزز التعاون الثقافي والإنساني العالمي.

