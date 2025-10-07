عاشور: العناني أول عربي يفوز بمنصب مدير اليونسكو بتصويت غير مسبوق منذ 80 عاما

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وممثل مصر في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، أن فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" يمثل انتصارًا غير مسبوق في تاريخ المنظمة.

وقال عاشور: "مبروك لمصر، مبروك للدكتور خالد العناني، ومبروك لفخامة الرئيس، هذا أول مصري وأول عربي يفوز بهذا المنصب الرفيع، وبأعلى نسبة تصويت لم تحدث من قبل في تاريخ المنظمة الممتد منذ 80 عاما".



وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، شدد الوزير على أن هذا الفوز لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة عمل احترافي دؤوب استمر على مدار عامين ونصف، من خلال إدارة دقيقة للملف داخل الدولة بمفهوم التعاون المشترك، قائلًا: "كل فرد كان يعرف دوره جيدًا، واليوم نجني ثمرة هذا الجهد."

وأضاف عاشور أن اختيار العناني حظي بإشادة واسعة من جميع الوفود المشاركة، مؤكدًا أن الكلمة التي أعقبت إعلان النتيجة عكست احترام المجتمع الدولي للمرشح المصري، وأن هذا العبور يعيد لمصر ريادتها الثقافية والتاريخية على مستوى العالم.

ووجه الوزير الشكر لكل من ساهم في الحملة الانتخابية المصاحبة لترشيح الدكتور العناني، مؤكدًا أن فوزه يعد إضافة كبرى لمنظمة اليونسكو ودورها في دعم الثقافة والتعليم والتراث عالميًا.

