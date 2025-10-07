البابا تواضروس يهنئ العناني بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وحصوله على أغلبية ساحقة بعدد أصوات لم ينله أي مرشح لليونسكو منذ تأسيسه قبل ٨٠ عامًا.

وأكد البابا تواضروس الثاني إن هذا يعكس حجم الثقة الدولية التي تحظى بها مصر الدولة، والثقل الذي يمثله شخص المرشح المصري صاحب السجل العلمي والثقافي المتميز، الذي سينضم إلى كوكبة من المصريين المتميزين الذين يشغلون مناصب دولية رفيعة المستوى، فلم تخلو الساحة الدولية عبر تاريخها من الحضور المصري المشرف.

واختتم البابا تواضروس قائلا "نصلي أن يوفقه الله في الاضطلاع بدوره في قيادة المنظمة الدولية وتحقيق رؤاها وأهدافها في مجالات الثقافة والتعليم وحماية التراث".

