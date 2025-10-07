العناني أول رئيس مصري لليونسكو

كان أمس يوم الاحتفالات المجيدة في تاريخ مصر، ففي الصباح كانت الاحتفالات السنوية بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر عام 1973 ومرور52 عاما على هذه المناسبة الغالية على قلوب المصريين، حين اقتحم أبطال مصر في القوات المسلحة حاجز الخوف، وعبروا الهزيمة واقتحموا قناة السويس وحرروا سيناء من العدو الإسرائيلي، الذي احتلها عام 67، وكانت حرب أكتوبر المجيدة حتى تحررت سيناء بالكامل وعادت إلي أحضان مصر الغالية.



وفي المساء عاشت مصر أيضا احتفالا من نوع آخر حيث فاز إبن مصر الدكتور خالد العناني وزير الثقافة والآثار الأسبق بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، اليونسكو (UNESCO)، ليكون أول مصري وعربي يرأس هذه المنظمة العالمية منذ إنشائها عام 1945.

كانت فرحة المصريين لا حدود لها، وهم يشاهدون الدكتور العناني يفوز بهذا المنصب الرفيع، والمجلس التنفيذي للمنظمة يعلن أنه حصل على 55 صوتا مقابل صوتين فقط للمرشح الأنجولي الذي تقدم للترشح أمامه.



الرئيس عبدالفتاح السيسي كان أول المهنئين للدكتور العناني ووصف نجاحه بأنه إنجاز تاريخي يضاف إلي سجل مصر الدبلوماسي والثقافي، وإلي إنجازات الشعوب العربية والإفريقية، وقال الرئيس السيسي في تهنئته علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي، فيسبوك، إن هذا الفوز المستحق يجسد مكانة مصر الحضارية..

ويؤكد قدرة أبنائها علي القيادة في المحافل الدولية، ويعكس ثقة العالم في الكفاءات المصرية التي تجمع بين الخبرة والتفاني، وتمني الرئيس السيسي التوفيق للدكتور العناني في مهمته النبيلة وقال اننا علي ثقة بأنه سيسهم في تعزيز الحوار الثقافي، وحماية التراث الإنساني بما يليق بحضارة مصر والحضارات الإنسانية العريقة.



وأعرب الدكتور العناني عن سعادته بهذا الفوز ووجه الشكر لمصر وقيادتها علي الدعم الكبير لترشحه، وتعهد بالتعاون مع كل الدول لصالح اليونسكو دون أي أجندة جغرافية.. كما أعرب الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية -الذي حضر إلي باريس منذ عدة أيام ليكون إلي جانب الدكتور العناني- عن سعادته بفوز الدكتور العناني بهذا المنصب متمنيا له التوفيق في مهمته.



وأستعدت أمس ذكىي حضوري إلي اليونسكو عام 1999 عندما كنت مراسلا لوكالة أنباء الشرق الأوسط في باريس، وحضرت انتخابات المكتب التنفيذي لليونسكو، وكان هناك سبعة مرشحين بينهم السفيرغازي القصيبي سفير السعودية في لندن مرشحا عن المملكة العربية السعودية، والدكتور إسماعيل سراج الدين مرشحا عن إحدي الدول الإفريقية، ومرشح ياباني إسمه ماتسورا، وبعض المرشحين الآخرين..

وانتهت الجولة الأولي بتحديد المرشحين الثلاثة الذين حصلوا علي أعلي الأصوات، دون الحصول علي الرقم المطلوب للفوز، وهو نصف عدد أصوات الحاضرين زائد واحد، وبالتالي عقدت جولة أخري لإجراء التصويت عليهم، واستبعد باقي المرشحين..

وفي الجولة الثانية اعلنت اليابان أنه لو لم ينجح مرشحها ستنسحب من المنظمة مما يؤثر علي ميزانيتها، خاصة بعد انسحاب أمريكا وإنجلترا من المنظمة بدعوي انحياز أمينها العام وقتئذ وهو الأسباني فريدريكو مأيور إلي جانب الفلسطينيين ضد إسرائيل..

وكان من الطبيعي أن ينجح الياباني ماتسورا في هذه الإنتخابات، تذكرت هذه الواقعة أمس وأنا أتابع فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب الرفيع باكتساح من أول جولة، وهو فخر لنا جميعا ونتمني له التوفيق والنجاح في مهمته وهو أهل لها.

