سفير سلطنة عمان بالقاهرة يهنئ مصر بفوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو

قال سفير سلطنة عمان، عبدالله بن ناصر الرحبي: ببالغ الفخر والسرور، أتقدم بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى جمهورية مصر العربية، قيادةً وشعبًا، بمناسبة فوز الدكتور الصديق خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في استحقاق دولي رفيع يُجسّد الكفاءة، ويُبرز الحضور العربي على الساحة العالمية.

السفير العماني يهنئ مصر بمناسبة فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو

وأضاف عبد الله بن ناصر الرحبي: كما نهنئ أنفسنا كعرب بهذا الفوز التاريخي، الذي تحقق بفضل التضامن العربي ووحدة الموقف والصوت الواحد، ما مكّن من استعادة موقع عربي في قمة هذه المؤسسة الدولية العريقة.

وتابع: إن هذا الإنجاز الكبير يعكس الثقة الدولية في الكفاءات العربية المؤهلة، ويأتي تتويجًا لمسيرة الدكتور خالد العناني، الحافلة بالعطاء والنجاحات في مجالات الثقافة والسياحة والآثار، والتي تؤهله بكل جدارة لقيادة “اليونسكو” نحو مرحلة أكثر تأثيرًا وعدالة وتوازنًا.

واستطرد: نبارك لهذا التعيين المستحق، ونسأل الله له التوفيق والسداد في خدمة الثقافة الإنسانية، وصون التراث العالمي، وتعزيز التعليم والحوار بين الشعوب.



