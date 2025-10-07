أول تعليق من مجلس الوزراء على فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو

استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتوجيه التهنئة إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، مؤكدًا أن دعم القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان فاعلا لمسيرة ترشح "العناني" وصولًا لتقلده كأول مصري وعربي وثاني إفريقي يتولى رئاسة المنظمة الأممية المعنية بالتراث الإنساني.

وأكد مجلس الوزراء أن الانتصار المُشرف الذي تحقق بفوز المرشح المصري والعربي والإفريقي بهذا المنصب الأممي الرفيع، يُمثل إنجازًا تاريخيًا يؤكد رصيد مصر، وقوتها الناعمة، وثقلها الراسخ في الدوائر الإقليمية والدولية، كما جاء ليُتوج مسيرة التحرك الفاعل للدبلوماسية المصرية العتيدة تجاه الإدارة المُحترفة لملف ترشح الدكتور خالد العناني، مُعربًا عن تقدير مصر واعتزازها بكافة الأصوات التي دعمت مُرشح مصر بأغلبية حاشدة، في مشهدٍ عكس تأييدًا واسع النطاق، وثقة في كوادرنا الوطنية المميزة، والتفافًا حول إرث مصر التاريخي والحضاري والإنساني.

وتوجه مجلس الوزراء بالشُكر العميق لكل الدول العربية وجامعة الدول العربية، وكذا الدول الإفريقية والإتحاد الإفريقي، وجميع الدول التي منحت مصر ثقتها وأيدت المُرشح المصري، مشيرًا إلى أن مصر إذ تدرك المسئولية التي تقع على عاتقها نتيجة هذه الثقة، فإنها تدعو جميع دول المنظمة لتعزيز العمل المشترك نحو مستقبل يحمي التراث ويسهم في نشر العلم ويعزز السلام والتعايش والتسامح بين الحضارات المُختلفة.

وشرح رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الخطوات التى قامت بها الدولة المصرية، بداية من الإعلان عن المرشح المصرى، واختيار فرق العمل، وتكاتف كل الجهات والمسئولين لتحقيق هذا الهدف النبيل، مؤكدا أنها منظومة على أعلى مستوى، أدت دورها بكفاءة واقتدار، لدعم مرشح يستحق هذا المنصب الرفيع.

