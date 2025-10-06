أول تعليق لـ خالد العناني بعد فوزه بمنصب مدير عام اليونسكو

أعرب الدكتور خالد العناني، المدير العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عن عميق امتنانه لبلده مصر التي أولته ثقتها في تمثيلها بالمنصب الدولي الرفيع، موجّهًا شكره كذلك إلى الدول العربية والجامعة العربية التي دعمت ترشيحه، وإلى القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي الذي رشحه ثلاث مرات متتالية.

أعظم هدية لـ خالد العناني

وقال العناني في أول كلمة له عقب إعلان فوزه في انتخابات اليونسكو:"تلك الثقة هي أعظم هدية، وأشكر جميع الدول التي منحتني دعمها. أما الدول التي لم تصوّت لترشيحي، فأؤكد أنني سأعمل وأتعاون مع الجميع دون أي تمييز أو أجندات جغرافية، فاليونسكو بيت الإنسانية كلها".

رسالة لـ منافس خالد العناني بانتخابات اليونسكو

وأضاف:"أتمنى كل الخير لمنافسي من الكونغو برازفيل، ولن أنسى أبدًا حفاوة الاستقبال التي حظيت بها هناك، فقد كانت الحملة الانتخابية رحلة جماعية لا فردية".

وأشار المدير العام الجديد إلى أنه حرص على أن تكون حملته شفافة ومنفتحة على الجميع، موضحًا أنه زار 65 دولة خلال فترة الترشح، وقال:“استُقبلت بحفاوة في دول مثل المكسيك وأستراليا، وقد طُفت أنحاء العالم من أجل حشد دعم حقيقي لرؤية جديدة لليونسكو. نريد أن تكون المؤسسة ذات سمعة عالمية راسخة، لأن العالم اليوم يحتاج إلى اليونسكو أكثر من أي وقت مضى”.

واختتم العناني تصريحاته بالتأكيد على التزامه بخطة عمل عاجلة قائلًا:"أعدكم أنه خلال المائة يوم الأولى من ولايتي سأعمل مع الجميع لتحديث المنظمة وجعلها أكثر فاعلية في خدمة السلام وتوحيد الإنسانية."

