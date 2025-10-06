الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول تعليق لـ خالد العناني بعد فوزه بمنصب مدير عام اليونسكو

خالد العناني، فيتو
خالد العناني، فيتو

أعرب الدكتور خالد العناني، المدير العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عن عميق امتنانه لبلده مصر التي أولته ثقتها في تمثيلها بالمنصب الدولي الرفيع، موجّهًا شكره كذلك إلى الدول العربية والجامعة العربية التي دعمت ترشيحه، وإلى القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي الذي رشحه ثلاث مرات متتالية.

أعظم هدية لـ خالد العناني

وقال العناني في أول كلمة له عقب إعلان فوزه في انتخابات اليونسكو:"تلك الثقة هي أعظم هدية، وأشكر جميع الدول التي منحتني دعمها. أما الدول التي لم تصوّت لترشيحي، فأؤكد أنني سأعمل وأتعاون مع الجميع دون أي تمييز أو أجندات جغرافية، فاليونسكو بيت الإنسانية كلها".

 

رسالة لـ منافس خالد العناني بانتخابات اليونسكو

وأضاف:"أتمنى كل الخير لمنافسي من الكونغو برازفيل، ولن أنسى أبدًا حفاوة الاستقبال التي حظيت بها هناك، فقد كانت الحملة الانتخابية رحلة جماعية لا فردية".

وأشار المدير العام الجديد إلى أنه حرص على أن تكون حملته شفافة ومنفتحة على الجميع، موضحًا أنه زار 65 دولة خلال فترة الترشح، وقال:“استُقبلت بحفاوة في دول مثل المكسيك وأستراليا، وقد طُفت أنحاء العالم من أجل حشد دعم حقيقي لرؤية جديدة لليونسكو. نريد أن تكون المؤسسة ذات سمعة عالمية راسخة، لأن العالم اليوم يحتاج إلى اليونسكو أكثر من أي وقت مضى”.

واختتم العناني تصريحاته بالتأكيد على التزامه بخطة عمل عاجلة قائلًا:"أعدكم أنه خلال المائة يوم الأولى من ولايتي سأعمل مع الجميع لتحديث المنظمة وجعلها أكثر فاعلية في خدمة السلام وتوحيد الإنسانية."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خالد العناني اليونسكو انتخابات اليونسكو الدكتور خالد العناني تصريحات خالد العناني

مواد متعلقة

خالد العناني يفوز بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو

وزير الخارجية يلتقي المندوبة الدائمة لـ مولدوفا لدى اليونسكو لدعم مرشح مصر

الأكثر قراءة

كواليس الإطاحة بعلاء عابد من ترشيحات مجلس النواب

إخلاء سبيل مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور بكفالة

مصادر تكشف الإطاحة بالنائب علاء عابد من سباق انتخابات مجلس النواب

لم يتضمن الفعل الفاضح، كواليس التحقيق مع متهمي مشاجرة المحور واعترافاتهم

مصادر لـ "فيتو": مستقبل وطن يخطر مرشحيه الفرديين ببدء الترشح لانتخابات مجلس النواب

خالد العناني يفوز بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو

هل يجوز للزوج أخذ أموال زوجته وما ضوابط المعاملات المالية بينهما ؟ (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، ماذا كان يحدث للجن والطير والحيوان عند سماعهم ترتيل داود الزبور

خدمات

المزيد

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، ماذا كان يحدث للجن والطير والحيوان عند سماعهم ترتيل داود الزبور

هل يجوز للزوج أخذ أموال زوجته وما ضوابط المعاملات المالية بينهما ؟ (فيديو)

هل المرأة ليس لها إلا البيت فى الإسلام؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads