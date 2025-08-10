سمير عمر: النصر في النهاية سيكون لأصحاب الحق والأرض والرواية الصادقة

أكد الكاتب الصحفي سمير عمر رئيس قطاع الأخبار فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن وسائل الإعلام العربية لم ننجح بشكل كامل في تغطية ما يحدث في غزة بالكامل مشيرا إلى أن هنالك ساحات أخرى في الضفة والقدس واليمن وسوريا وغيرها، فنحن أمام عدو يمارس جرائم في كل الساحات.

وجّه الإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، الشكر للحضور على الدعوة والمشاركة في الصالون الذي تنظمه لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين.

النضال الإعلامي

وأضاف عمر خلال كلمته في صالون لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع المنتدى الإستراتيجي للفكر والحوار الذي يأتي تحت عنوان إعلام تحت القصف، أن الساحة الأهم بالنسبة لنا هي ساحة النضال الإعلامي، وأن بعض القنوات الإعلامية حققت مكاسب بالفعل، بفضل اتساع دائرة الصراع، كما نجحنا نحن في تحقيق نقاط مهمة وإبراز نجاحات في مواجهة السردية الإسرائيلية، خاصة من خلال مواقف الجهات المستقلة ومن لم ينحازوا لها.

القضية الفلسطينية



وأكد رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، أن ما تحقق لم يكن بجهودنا وحدنا، وإنما ساهم فيه أيضًا اتساع نطاق الصراع وظهور مراكز تأثير مستقلة وشعبية، مشيرًا إلى أن المعركة أكبر من أن تُحسم بضربة قاضية، مؤكدا أن النصر في النهاية سيكون لأصحاب الحق والأرض والرواية الصادقة، وهي بلا شك الرواية الفلسطينية العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.