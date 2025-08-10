الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

سمير عمر: النصر في النهاية سيكون لأصحاب الحق والأرض والرواية الصادقة

ندوة إعلام تحت القصف
ندوة إعلام تحت القصف بنقابة الصحفيين، فيتو

أكد الكاتب الصحفي سمير عمر رئيس قطاع الأخبار فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،  أن وسائل الإعلام العربية لم ننجح بشكل كامل في تغطية ما يحدث في غزة بالكامل  مشيرا إلى أن هنالك ساحات أخرى في الضفة والقدس واليمن وسوريا وغيرها، فنحن أمام عدو يمارس جرائم في كل الساحات.

وجّه الإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، الشكر للحضور على الدعوة والمشاركة في الصالون الذي تنظمه لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين.

 

النضال الإعلامي 

وأضاف عمر خلال كلمته في صالون لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع المنتدى الإستراتيجي للفكر والحوار الذي يأتي تحت عنوان إعلام تحت القصف، أن الساحة الأهم بالنسبة لنا هي ساحة النضال الإعلامي، وأن بعض القنوات الإعلامية حققت مكاسب بالفعل، بفضل اتساع دائرة الصراع، كما نجحنا نحن في تحقيق نقاط مهمة وإبراز نجاحات في مواجهة السردية الإسرائيلية، خاصة من خلال مواقف الجهات المستقلة ومن لم ينحازوا لها.

القضية الفلسطينية 


وأكد رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة،  أن ما تحقق لم يكن بجهودنا وحدنا، وإنما ساهم فيه أيضًا اتساع نطاق الصراع وظهور مراكز تأثير مستقلة وشعبية، مشيرًا إلى أن المعركة أكبر من أن تُحسم بضربة قاضية، مؤكدا أن النصر في النهاية سيكون لأصحاب الحق والأرض والرواية الصادقة، وهي بلا شك الرواية الفلسطينية العربية.

ندوة إعلام تحت القصف نقابة الصحفيين الإعلامي سمير عمر

