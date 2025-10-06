خليل الحية يصل إلى القاهرة للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

وصل كبير مفاوضي حماس خليل الحية على رأس وفد إلى مصر، اليوم الأحد، وفق ما أفاد بيان للحركة الفلسطينية، للمشاركة في محادثات غير مباشرة مع إسرائيل.

وقال بيان الحركة إن الوفد وصل «لبدء المفاوضات حول آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى» في قطاع غزة.



وأمس الأحد شهد أول ظهور لرئيس حركة "حماس"، عضو المكتب السياسي ورئيس الوفد المفاوض، خليل الحية، منذ محاولة اغتياله التي نفذتها إسرائيل عبر ضربة جوية على الدوحة.

وظهر الحية في مقطع مصور، بثته قناة "التلفزيون العربي" القطرية، وتحدث خلاله عن فقد نجله همام الحية، في الغارة الإسرائيلية، التي استهدفت وفد الحركة المفاوض خلال اجتماع مفترض في الدوحة.

وقال القيادي الحية، في أول تعليق على محاولة اغتياله ومقتل نجله ومدير مكتبه وعدد من مرافقيهم: "لا فرق بين أي شهيد في غزة وبين ابني الذي استشهد في محاولة الاغتيال، وبقية أفراد عائلتي الشهداء".

خاص - الظهور الأول لرئيس وفد حماس المفاوض خليل الحية منذ محاولة إسرائيل الفاشلة لاغتياله#التلفزيون_العربي pic.twitter.com/BhlscRxxz3 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 4, 2025

وأضاف: "اليوم ونحن نعيش في ظلال ألم وعزة وكرامة ألم بفقدان آلاف من أبناء شعبنا من النساء والأطفال والشيوخ، وشرّفنا الله أن يكون من بينهم أبناؤنا وأحفادنا وإخواننا وأقاربنا.. فنحن ننتمي لهذه الأسرة الكبيرة أسرة الشعب الفلسطيني خاصة أبناء غزة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.