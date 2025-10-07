الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
وزير الخارجية الأمريكي: نقود جهودا لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء حكم حماس

وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، فيتو

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو: إن الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تقود جهودا تهدف إلى إطلاق سراح جميع الأسرى، وإنهاء حكم حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف روبيو "نقود مساعي ترمي إلى ترسيخ سلام دائم، لا يضمن أمن إسرائيل فحسب، بل يحقق أيضا السلام والازدهار لمنطقة الشرق الأوسط على مدى أجيال قادمة".

 وفي السياق ذاته قالت حركة حماس إن وفد الحركة المتواجد حاليًا في مصر يسعى لتذليل العقبات لتحقيق اتفاق يلبي طموحات الفلسطينيين.

 التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة 

وأضافت بحسب القاهرة الإخبارية: جادون في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة بناء على خطة ترامب.

 

الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي

وأكدت حماس على أن أولويتها الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة.

وشددت على تمسكها الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن تطلعاته.

 

 محاولاته بالتهجير القسري

وركز على أن الاحتلال فشل في محاولاته بالتهجير القسري أو استعادة محتجزيه بالقوة.

