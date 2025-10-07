الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
خارج الحدود

بينهم مروان البرغوثي، مصر تبدأ مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين تمهيدًا لتنفيذ اتفاق التبادل

كشفت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية" أن مصر بدأت مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، وذلك في إطار اتفاق التبادل الجاري بحث تفاصيله بين الأطراف المعنية.

 

أسماء بارزة في قوائم الأسرى الفلسطينيين

وأوضحت المصادر، أن القوائم التي قدمتها حركة حماس تشمل عددًا من أبرز القيادات الفلسطينية، من بينهم مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وحسن سلامة، وعباس السيد، بالإضافة إلى آخرين تطالب الحركة بالإفراج عنهم ضمن الاتفاق.

 

حماس تؤكد استعدادها لتسليم الرهائن الأحياء والأموات

وأكدت المصادر، أن حركة حماس أبلغت الوسطاء استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين، في إطار تنفيذ شامل للاتفاق حال التوصل إلى تفاهمات نهائية.

وطالبت الحركة، بحسب المصادر بتوضيح الآليات والإجراءات الخاصة بتنفيذ خطة ترامب، إضافة إلى ضمانات واضحة بعدم عودة إسرائيل إلى العدوان على قطاع غزة عقب تنفيذ الاتفاق.

في السياق ذاته، يتوالى وصول وفود دولية من قطر وتركيا والولايات المتحدة إلى مدينة شرم الشيخ، للمشاركة في اللقاءات الخاصة بتنفيذ خطة ترامب ومناقشة سبل المضي قدمًا نحو اتفاق شامل.

وأكدت المصادر، أن مصر تكثف اتصالاتها وجهودها مع مختلف الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق واضح يحدد الخطوات العملية والضمانات اللازمة لتنفيذ خطة ترامب، بما يضمن استقرار الأوضاع ووقف التصعيد في غزة.

قيادي في حماس: من المبكر الحكم على أول جولة من المفاوضات بشأن غزة

خارجية بولندا: ندعم جهود إنهاء حرب غزة وإطلاق سراح السجناء والرهائن

 

 

