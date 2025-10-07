مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون: مفاوضات شرم الشيخ تقترب من اتفاق لإنهاء حرب غزة

أكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات التي تجري في شرم الشيخ، لبحث تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي "الأقرب" للتوصل لاتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة التي اندلعت منذ عامين.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن "مفاوضات شرم الشيخ هي الأقرب على الإطلاق للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة التي بدأت قبل عامين".

وجاء ذلك بعد أن بدأت محادثات غير مباشرة في شرم الشيخ بين إسرائيل وحماس يوم الإثنين بوساطة مصرية وقطرية، ومن المتوقع أن ينضم لها لاحقًا مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن "فرقًا من الجانبين تعمل على ضمان أن تكون البيئة مثالية لإطلاق سراح الرهائن، وإنهم يراجعون قائمة أسماء الرهائن الإسرائيليين وكذلك الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم".

وأضافت ليفات: "ترامب يريد رؤية اتفاق في أقرب وقت ممكن".

وقال ترامب في وقت سابق، الإثنين، إنه "يعتقد أن لدينا فرصة جيدة حقًا للتوصل إلى اتفاق".

وأضاف أنه يعتقد أن المفاوضات في مصر ستنتهي باتفاق، مؤكدًا أن جميع الأطراف ودول المنطقة تريد التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك حماس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.