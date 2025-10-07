وزير الخارجية: مفاوضات شرم الشيخ تمثل استكمالا لدور مصر الريادي وتهدف إلى تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن مصر تتطلع لاستمرار تعزيز التعاون مع هولندا في المجالات كافة من بينها السياسية والاقتصادية.

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع دافيد فان فييل وزير خارجية هولندا، اليوم فى القاهرة، على ضرورة العمل على تعزيز الهجرة النظامية ودعا إلى تبني مقاربة شاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وركز عبد العاطى على ضرورة الاتفاق على خرائط لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية تمهيدا للانسحاب من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن موافقة حماس على خطة ترامب أمر جيد.

وأوضح وزير الخارجية على أن خطة ترامب تشمل إنهاء الحرب والرفض الكامل لضم الضفة الغربية ورفض تهجير الفلسطينيين.

وأضاف: نأمل تهيئة الظروف لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من غزة وعدد من الأسرى الفلسطينيين.

وركز على ضرورة إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، مشددًا على أن لا توجد أي حلول عسكرية للنزاعات في المنطقة.

ونوه إلى أنه بحث مع نظيره الهولندى سرعة التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح المحتجزين في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب التي رحبنا بها، مشيرًا إلى أن مفاوضات شرم الشيخ تمثل استكمالا لدور مصر الريادي وتهدف إلى تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب,

