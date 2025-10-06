القناة 14: نتنياهو تعهد لـ بن غفير بعدم الإفراج عن مروان البرغوثي ضمن صفقة غزة

أفادت القناة 14 العبرية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد في اجتماع مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي ضمن صفقة غزة.



وقالت القناة، إنه في اجتماع عقد الليلة الماضية في القدس، واستمر لأكثر من ساعتين، طرح وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، سلسلة مطالب على نتنياهو تمهيدا لإمكانية تنفيذ صفقة الرهائن.

ووفقا لمصادر حضرت الاجتماع، أوضح نتنياهو أن ما سماها "رموز الإرهاب، وعلى رأسهم مروان البرغوثي"، لن تشمل في الصفقة في أي مرحلة، وهو التزام منح صراحة لبن غفير.

وخلال الاجتماع، الذي حضره أيضا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سعى الوزيران إلى فهم كيفية ضمان قدرة جيش الدفاع الإسرائيلي على مواصلة عملياته ضد حماس حتى بعد إعادة الرهائن في المرحلة الأولى.

ورد نتنياهو بأن الجيش "سيتمتع بحرية عمل كاملة" في قطاع غزة، بما في ذلك إعادة دخول المناطق التي سينسحب منها، في حال انتهاك التفاهمات.

كما أثار الاثنان مسألة تشجيع الهجرة من قطاع غزة، لكن نتنياهو لم يبد التزاما بالموضوع.

