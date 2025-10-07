خارطة طريق وتحديد آلياتها الزمنية، حماس تكشف تفاصيل أولى مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

انتهت مساء الإثنين في مدينة شرم الشيخ أولى جلسات المباحثات غير المباشرة بين حماس والوسطاء، وسط أجواء وصفت بـ "الإيجابية"، بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت مصادر في حركة حماس إن الجلسة الأولى التي عقدت بمشاركة وسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، أسفرت عن "وضع خارطة طريق لجولة المفاوضات الحالية وتحديد آلياتها الزمنية".

وأبلغ وفد حماس الوسطاء أن استمرار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة يشكل "تحديًا حقيقيًّا أمام الإفراج عن الأسرى"، مؤكدًا ضرورة وقف العمليات الميدانية لتهيئة الأجواء.



وضم وفد حماس، بحسب المصادر، كلًّا من خليل الحية وزاهر جبارين، وهما من بين أعضاء الوفد الذي نجا من محاولة اغتيال في العاصمة القطرية الدوحة الشهر الماضي.

وانطلقت جولة المفاوضات غير المباشرة الجديدة مساء الإثنين بين وفدي حماس وإسرائيل في محاولة للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ نحو عامين.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن النقاشات ركزت على ترتيبات وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وتبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب قضايا إنسانية وإغاثية عاجلة.

وأشارت إلى أن الوسطاء يحاولون وضع إطار زمني واضح لعملية التبادل وتثبيت الهدنة على الأرض، متوقعة أن تستمر المفاوضات لعدة أيام بسبب تباين مواقف الجانبين.



وذكرت الإذاعة العبرية أن المحادثات لا تقتصر على القضايا الأمنية، بل تمتد إلى بحث مستقبل إدارة القطاع بعد وقف إطلاق النار، وسط حديث عن تشكيل قوة دولية مؤقتة لتثبيت الاستقرار والإشراف على إعادة الإعمار.

وقالت القناة 13 العبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الوفد المفاوض أنه "لن يبدي أي مرونة في بنود خطة ترامب في هذه المرحلة"، مشيرة إلى أن التقديرات الإسرائيلية ترجّح أن تكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مسار التفاوض.

وفي المقابل، تتمسك حركة حماس وفق مصادر فلسطينية بضرورة وجود ضمانات ورقابة فعّالة تضمن التزام إسرائيل ببنود أي اتفاق محتمل، خاصة ما يتعلق بوقف العمليات العسكرية وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وقال مراقبون فلسطينيون إن الوساطة المصرية تسعى إلى تحقيق توازن بين متطلبات الأمن الإسرائيلي واحتياجات السكان الفلسطينيين الذين يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية، فضلا عن حرص القاهرة على ضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاق في حال التوصل إليه، خشية انهياره كما حدث في جولات سابقة.

