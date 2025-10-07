النرويج: نشعر بتفاؤل حذر حيال خطة ترامب ونريد تحقيق السلام بالشرق الأوسط

قالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: نقف إلى جانب المدنيين ضحايا انتهاكات القانون الدولي في غزة.



النرويج: نشعر بتفاؤل حذر حيال خطة ترامب



وأضافت وزارة الخارجية النرويجية في بيانها: سنواصل القيام بدور محوري طالما استمر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وتابعت: نريد أن نقوم بدور إيجابي لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وأكدت أن الدول التي لا تعترف بدولة فلسطين ليس لها تأثير علينا واعترافنا بدولة فلسطين تعبير واضح عن دعمنا لحل الدولتين.



واستطردت: لا نخشى أي تداعيات تتعلق بمواقفنا من القضية الفلسطينية ونثق أننا اتخذنا القرار الصائب المتعلق بحل الدولتين وتحقيق تسوية سلمية ونشعر بتفاؤل حذر حيال خطة ترامب التي تمثل خطوة للأمام.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.