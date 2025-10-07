الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
خارج الحدود

حماس: وفد الحركة في مصر يسعى لتذليل العقبات لتحقيق اتفاق يلبي طموحات الفلسطينيين

حركة حماس، فيتو
حركة حماس، فيتو

قالت حركة حماس إن وفد الحركة المتواجد حاليًا في مصر يسعى لتذليل العقبات لتحقيق اتفاق يلبي طموحات الفلسطينيين.

 التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة 

وأضافت بحسب القاهرة الإخبارية: جادون في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة بناء على خطة ترامب.

 

الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي

وأكدت حماس على أن أولويتها الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة.

وشددت على تمسكها الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن تطلعاته.

 

 محاولاته بالتهجير القسري

وركز على أن الاحتلال فشل في محاولاته بالتهجير القسري أو استعادة محتجزيه بالقوة.

