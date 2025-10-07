الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على 3 متهمين بهتك عرض طالب من ذوي الهمم في الدقهلية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من كشف ملابسات واقعة تعرض طالب من ذوي الهمم من قرية دنجواي التابعة لمركز شربين للاعتداء من ثلاثة طلاب بالمرحلة الإعدادية وذلك عقب تداول بلاغ من أحد الأهالي عن الواقعة.

ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من أحد المواطنين – مقيم بقرية دنجواي – أفاد بتعرض نجله البالغ من العمر 16 عامًا للاعتداء داخل أرض زراعية بالقرية. 
و بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة طلاب تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عامًا، جميعهم من المقيمين بذات القرية.

الأجهزة الأمنية تضبط المتهمين وتتحفظ على هاتف يحوي الفيديو

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما تم التحفظ على هاتف أحدهم، وبفحصه تبين احتوائه على مقطع مصور يوثق ما حدث، دون أن يتم تداوله أو نشره.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة رقم 16784 لسنة 2025 جنح مركز شربين، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة عملها.

الدقهلية شربين هتك عرض ضبط المتهمين الأجهزة الأمنية ذوي الهمم النيابة العامة

