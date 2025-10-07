الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طاقم تحكيم جابوني لمباراة الاتحاد الليبي والمصري في الكونفيدرالية

طاقم تحكيم جابوني
طاقم تحكيم جابوني لمباراة الاتحاد الليبي والمصري، فيتو

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق الاتحاد الليبي 

طاقم تحكيم جابوني لمباراة الاتحاد الليبي والمصري بالكونفيدرالية

 يضم الطاقم  الذي ينتمي إلى دولة الجابون كل من  تانجوي ميبيامي حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول أموس ندونج  ، ومساعد الحكم الثاني أوريل أوندو، فيما يتولى خوزيه أبا مهام الحكم الرابع، بينما يتولى سيبيت ليبراتو  من جنوب السودان مهام مراقب المباراة، ويتولى الصومالي  عويس أحمد  مهام مراقبة التحكيم.

 

تلقى النادي المصري إخطارا من الاتحاد الافريقي بموعد مباراة الفريق البورسعيدي والاتحاد الليبي بالبطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي

ويلتقي فريق المصري نظيره الاتحاد الليبي في الثامنة مساء الجمعة الموافق السابع عشر من أكتوبر الجاري على ستاد طرابلس الدولي في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكونفيدرالية كاف المصري الليبي

مواد متعلقة

هل يحقق كريستيانو رونالدو حلم الهند في دوري أبطال آسيا 2؟

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ 32 بدوري الأبطال

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

استدعاء ثنائي المصري لمعسكر منتخب مصر 2008 استعدادا لكأس العالم

موعد مباراتي بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز يضرب موعدا مع التأمين الإثيوبي بدور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا

أحمد نخلة ينضم لجهاز المقاولون العرب تحت قيادة سامي قمصان

ماييلي يقود بيراميدز أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

تجهيزات دفن جثمان أحمد عمر هاشم بجوار مؤسس الطريقة الهاشمية الخلوتية (فيديو وصور)

إهداء من المدينة المنورة، كفن الدكتور أحمد عمر هاشم مكتوب عليه سورة يس (صور)

"رجع ومعاه ناس بسنج ومطاوي"، النيابة تستمع لأقوال الشهود في مشاجرة عصام صاصا

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بالقاهرة لتنفيذ مشروع تطوير ميدان القبة

قفزة في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

بحضور الإمام الأكبر، المئات يؤدون صلاة الجنازة على أحمد عمر هاشم بالجامع الأزهر (فيديو وصور)

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أنواع الشهداء في الإسلام وبيان كل نوع وسببه

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

تفسير رؤية المطر في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads